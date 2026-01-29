Το κρίσιμο ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα και τα «θολά νερά» στα ελληνοτουρκικά

-

Το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο. Το Ανώτατο Συμβούλιο συνεργασίας υπήρξε η πρόθεση να πραγματοποιηθεί πριν από περίπου ένα χρόνο, ωστόσο οι εξελίξεις δεν βοήθησαν. Ενδεχομένως η καθυστέρηση να αποδειχτεί θετική με δεδομένες τις παρεξηγήσεις που μεσολάβησαν και την προκλητική ρητορική κατά περιόδους των γειτόνων. Ο Παύλος Μαρινάκης χθες μιλώντας στον ΣΚΑΪ δήλωσε πως τα δυο επιτελεία βρίσκονται σε συζητήσεις για την τελική ημερομηνία συμπληρώνοντας πως «ο στόχος είναι να γίνει η συνάντηση μέσα στον Φεβρουάριο».

Ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Άγκυρα με το «ηθικό πλεονέκτημα» της άφιξης της Μπελαρά «Κίμων» στο ναύσταθμό σε μια στιγμή που ο Ταγίπ Ερντογάν πιέζεται ακόμα από τις ΗΠΑ για τα F-35. Υπενθυμίζεται το τελεσίγραφο του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, με βάση το οποίο για να επιστρέψει η Τουρκία στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών θα πρέπει να απαλλαγεί από τους S-400. Υπάρχει η πεποίθηση στην Τουρκία ότι ο αμερικανός πρόεδρος θα βρει τον τρόπο να άρει τα εμπόδια που συνδέονται με τις κυρώσεις CAATSA, αν και μέχρι στιγμής ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται έτοιμος να κάνει πολλά «χατίρια» στον Ερντογάν.

Ποια είναι τα σημερινά δεδομένα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις; Τα «σύννεφα» μαζεύτηκαν και πάλι πριν από περίπου ενάμιση χρόνο όταν η Τουρκία έκανε τα πάντα για να μη πραγματοποιηθεί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Ακολούθησε η ενόχληση των Τούρκων από δυο ενέργειες που κατά τη δική τους οπτική θεωρήθηκαν επιθετικές: η παραχώρηση δυο θαλάσσιων οικοπέδων στη Chevron νοτίως της Κρήτης, καθώς και η κατάθεση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από την ελληνική πλευρά. Στα μίνι «επεισόδια» θα πρέπει να συμπεριληφθεί η ακύρωση από τους Τούρκους του ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν τον Σεπτέμβριο στην ετήσια σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αν και δόθηκαν οι κατάλληλες εξηγήσεις. Μέσα σε αυτό το κλίμα οι προκλητικές δηλώσεις από τους Χακάν Φιντάν και Γιασάρ Γκιουλέρ δεν αποτέλεσαν έκπληξη.

Χωρικά ύδατα, FIR, γκρίζες ζώνες, η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών είναι μερικά από τα ζητήματα που θέτει η Τουρκία. Ο Χακάν Φιντάν πριν λίγες ημέρες έκανε ειδική αναφορά τονίζοντας ότι «στο ζήτημα των χωρικών υδάτων και της υφαλοκρηπίδας έχουμε μια θέση», σημειώνοντας πως «αν δείτε την ηγεσία μας, ο πρόεδρός μας έχει όραμα και βούληση για την επίλυση του ζητήματος». Δεν δίστασε να αποδώσει ευθύνες στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι «οι εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες της Ελλάδας δεν δίνουν τη δυνατότητα στους ηγέτες να βάλουν την υπογραφή τους σε λύση». Απαντήσεις δίνονται συνεχώς από τους Γιώργο Γεραπετρίτη και Νίκο Δένδια πως θέματα κυριαρχίας της χώρας δεν θα μπουν ποτέ στο τραπέζι.

Είναι πιεσμένος ο Ταγίπ Ερντογάν από πολλά ζητήματα μεταξύ αυτών από το Ισραήλ, την επιρροή του Νετανάχιου στις ΗΠΑ, τη Συρία, από το κουρδικό, αλλά και από το Ιράν όπου μπορεί να γίνει υποδοχέας προσφύγων. Πιστεύουν επίσης ότι η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ στρέφεται εναντίον τους οπότε τα απολύτως «ήρεμα νερά» μετά το φονικό σεισμό τον Φεβρουάριο του 2023 και όλο το 2024 είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουν. Με δεδομένο πως τα γεωπολιτικά δεδομένα έχουν αλλάξει ένα σκηνικό έντασης θα ήταν η χειρότερη εξέλιξη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Στην «εξίσωση» πρέπει να μπει και ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE. Ο στόχος της ελληνικής πλευράς οι διμερείς σχέσεις να παραμείνουν λειτουργικές δεν έχει αλλάξει και για αυτό το ραντεβού του Φεβρουαρίου παραμένει κομβικό. Κανείς, άλλωστε δεν πιστεύει πως μπορεί να υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών ούτε αναμένεται κάποια παρέμβαση του αμερικανικού παράγοντα με ανοιχτό το ουκρανικό και το Μεσανατολικό.

sofokleous10.gr

