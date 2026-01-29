Τσιπολόνε-(ΕΚΤ):-Το-ψηφιακό-ευρώ-διασφαλίζει-τη-στρατηγική-αυτονομία-μας

Μήνυμα πως η Ευρώπη χρειάζεται το ψηφιακό ευρώ για να εγγυηθεί την αυτονομία της από τους παρόχους πληρωμών, εξέφρασε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Μήνυμα πως η Ευρώπη χρειάζεται το ψηφιακό ευρώ για να εγγυηθεί την αυτονομία της από τους παρόχους πληρωμών, εξέφρασε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Πιέρο Τσιπολόνε.

«Σήμερα, η Ευρώπη εξαρτάται σημαντικά από μη ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών και αν δεν κάνουμε τίποτα, αυτή η εξάρτηση θα αυξηθεί», τόνισε την Πέμπτη στη Ρώμη. «Είναι μια κρίσιμη υποδομή για τη λειτουργία της οικονομίας και η αναβολή της θα σήμαινε την αποδοχή μιας δομικής ευπάθειας» πρόσθεσε σύμφωνα με το -.

Κατά τον ίδιο, το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να μπει σε πιλοτική φάση το 2027 και η έκδοσή του να ξεκινήσει το 2029.

«Δεν πρόκειται για την αντίδραση απέναντι σε κάποιον, αλλά για την ανάληψη δράσης βάσει της εντολής μας. Η ΕΚΤ πρέπει να εγγυηθεί την ορθή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και μια τόσο έντονη εξάρτηση από εξωευρωπαϊκά συστήματα σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα αποτελεί συστημικό κίνδυνο» προειδοποίησε.

Ενώ η κύρια προτεραιότητα είναι εγχώρια, η υποδομή – μόλις τεθεί σε ισχύ – θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να επιτρέπει τη χρήση της από χώρες εκτός της Ευρωζώνης, εκτίμησε.

Η ΕΚΤ πιέζει για το ψηφιακό ευρώ εδώ και χρόνια, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση της Γηραιάς Ηπείρου από εταιρείες όπως η Visa, η Mastercard και η PayPal για πληρωμές. Οι φόβοι για υπερβολική οικονομική εξάρτηση από τις ΗΠΑ έχουν ενταθεί από τις εμπορικές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα stablecoins, θα μπορούσαν να «απειλήσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα» στην Ευρώπη, καλώντας τους πολίτες να στραφούν σε πιο απλές και αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις. «Η απάντηση είναι να διασφαλιστεί ένας αποτελεσματικός συνδυασμός δημόσιου και ιδιωτικού χρήματος σε ευρώ», κατέληξε.