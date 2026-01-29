ΤτΕ: Αύξηση 6,32 δισ. στις καταθέσεις τον Δεκέμβριο – Σπάει το φράγμα των 210 δισ. σε υπόλοιπα

Ενισχυμένες κατά 6,32 δισ. ευρώ εμφανίζονται οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα το Δεκέμβριο σπάζοντας το φράγμα των 210 δισ.ευρώ στο υπόλοιπο των καταθέσεων που εκτιμούσαν οι αναλυτές ότι θα προσεγγίσει τον μήνα αυτό.

Παράλληλα, επιταχύνεται ο δανεισμός, καθώς οι χρηματοδοτήσεις αυξήθηκαν κατά 3,87 δισ.ευρώ.

Πέρα από κάθε προσδοκία οι καταθέσεις

Oι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 6,32 δισ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι αύξησης κατά 1,03 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με το υπόλοιπο των καταθέσεων να ξεπερνά τα 213 δισ. ευρώ, πέραν κάθε εκτίμησης και προσδοκίας των αναλυτών. Επιπλέον, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ενισχύθηκε στο 5,1% από 4,9% τον προηγούμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις από επιχειρήσεις είδαν αύξηση κατά 3,85 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι αύξησης κατά 90 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 9,6% από 8,7% τον προηγούμενο μήνα. Συνεπώς το υπόλοιπο των καταθέσεων των επιχειρήσεων διαμορφώνεται στα 58,36 δισ.ευρώ με την μερίδα του λέοντος να ανήκει στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (54,32 δισ. ευρώ), οι καταθέσεις των οποίων ενισχύθηκαν το Δεκέμβριο κατά 4,05 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 107 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αύξηση των καταθέσεων που εμφάνισαν τα νοικοκυριά και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, καθώς οι καταθέσεις τους αυξήθηκαν κατά 2,47 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 941 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 3,5% από 3,6% τον προηγούμενο μήνα. Έτσι, το υπόλοιπο των καταθέσεών τους διαμορφώθηκε στα 154,83 δισ. ευρώ, διατηρώντας τη μερίδα του λέοντος των καταθέσεων. Σημειώνεται, βέβαια, ότι σημαντική ενίσχυση καταγράφηκε αυτό το μήνα στα υπόλοιπα των καταθέσεων μιας ημέρας, αφού ενισχύθηκαν το Δεκέμβριο μόνο κατά 2,5 δισ. ευρώ και προσεγγίζουν σχεδόν τα 119 δισ.ευρώ

Σταθερά ανοδικός ο ρυθμός των δανείων

Από την άλλη, κατά 3,87 δισ. ευρώ ενισχύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025 οι χρηματοδοτήσεις προς τον ιδιωτικό τομέα σε μηνιαία καθαρή ροή, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,3 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να αυξάνεται στο 7,9% από 7,2% τον προηγούμενο μήνα. Αυτή η αύξηση ανεβάζει το υπόλοιπό τους σχεδόν στα 130 δισ. ευρώ με τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν σε υπόλοιπο δανείων τα 91,75 δισ.ευρώ και τους ιδιώτες τα 34,5 δισ.ευρώ.

Ειδικότερα, η μηνιαία καθαρή ροή των δανείων προς τις επιχειρήσεις, για το Δεκέμβριο, ήταν θετική κατά 3,67 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,16 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 10,7% από 9,9%. Για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 11,3% από 9,6% τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε καθαρή ροή ενισχύθηκαν σχεδόν κατά 3,3 δισ. ευρώ, από 697 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Συνεπώς το υπόλοιπο των δανείων προς τις ΜΧΕ, διαμορφώθηκε στα 81,82 δισ.ευρώ.

Ως προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, οι χρηματοδοτήσεις ενισχύθηκαν κατά 87 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο έναντι αρνητικής καθαρής ροής 3 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Για τα νοικοκυριά και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, ο δανεισμός επιβραδύνθηκε καθώς η καθαρή μηνιαία ροή έπεσε στα 118 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025 από 139 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, αλλά ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,2% από 2,0% τον προηγούμενο μήνα.