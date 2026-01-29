Υποχώρησε-στο-7,5%-η-ανεργία-τον-Δεκέμβριο

Νέα αποκλιμάκωση κατέγραψε η ανεργία στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2025 υποχώρησε στο 7,5% έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,4% τον Δεκέμβριο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 8,1% τον Νοέμβριο του 2025.

- ΕΛΣΤΑΤ

Ειδικότερα, άνεργα ήταν τον Δεκέμβριο 354.904 άτομα, αριθμός μειωμένος κατά 87.842 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (-19,8%) και κατά 31.165 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025 (-8,1%).

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.376.977, σημειώνοντας αύξηση κατά 102.883 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (2,4%) και μείωση κατά 19.389 σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025 (-0,4%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, διαμορφώθηκαν σε 3.005.230, καταγράφοντας μείωση κατά 42.763 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (-1,4%) και αύξηση κατά 48.284 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025 (1,6%).

