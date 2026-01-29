Χ.Παπακωνσταντίνου-(ΤτΕ):-Δεν-θα-αξιολογείται-η-φερεγγυότητα-του-οφειλέτη-στο-Κεντρικό-Μητρώο-Πιστώσεων

Διευκρινίσεις σχετικά με το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων παρείχε σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ η Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνας Παπακωνσταντίνου.

«Το Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα στο οποίο αποθηκεύονται όλα τα στοιχεία που αφορούν πιστώσεις. Κάθε πληροφορία δηλαδή που σχετίζεται με πιστώσεις προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Πληροφορίες που συλλέγονται από τα πιστωτικά ιδρύματα, εν γένει από χρηματοδοτικά ιδρύματα τα οποία βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα και επιπλέον υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία έχουν λειτουργία στην Ελλάδα», εξήγησε η ίδια σχετικά με το πώς λειτουργεί.

Ποιες οφειλές θα καταγράφονται και θα φαίνονται

Δίνοντας με σαφήνεια τις λεπτομέρειες σχετικά με τις οφειλές των πολιτών που θα παρέχει το εν λόγω μητρώο, η υποδιοικήτρια επισήμανε ότι θα έχει πληροφορίες μόνο για δάνεια από τράπεζες και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται εκτός απο τις τράπεζες και τους servicers, πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι σε εκκαθάριση, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρίες factoring, οτιδήποτε έχει πιστωτικό ή χρηματοδοτικό χαρακτήρα.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι το χρέος που μπορεί να έχει κάποιος στην εφορία ή στον ΕΟΠΥΥ δεν πρόκειται να περιλαμβάνονται σε αυτό το μητρώο.

Ο οφειλέτης θα «έχει τη δυνατότητα να πάρει μία πιστωτική έκθεση που να του δίνει τη συνολική του εικόνα από πιστώσεις που έχει σε πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα. Για φυσικά πρόσωπα μιλάμε για οφειλές πάνω από 2000 ευρώ. Για επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, είναι πάνω από 5.000 ευρώ», επισήμανε η ίδια.

Εξηγώντας το ποιες ακριβώς θα είναι οι οφειλές που θα φαίνονται εν τέλει, στην πιστωτική έκθεση του ΚΜΠ, η ίδια επισήμανε ότι η πιστωτική έκθεση θα περιέχει δεδομένα από τότε που άρχισε την έκθεσή του ο οφειλέτης σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα. Θα μπαίνουν όλα τα παλιά,αναδρομικά, επισήμανε, απλά με την καθυστέρηση των 25 εργάσιμων ημερών.

Όμως, «δεν μπαίνουμε στην διαδικασία του να αξιολογείται» η φερεγγυότητα του καθενός ή μη, τόνισε η ίδια.

Τι διαφορά έχει από τον Τειρεσία

Επισημαίνοντας ότι καμία ομοιότητα δεν έχει με το προηγούμενο ισχύον σύστημα, αυτό του Τειρεσία, διευκρίνισε ότι αυτός ήταν καταρχάς ένας ιδιωτικός φορέας, που είχε δημιουργηθεί από τις τράπεζες.

«Δεν είναι το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων ιδιωτικό πιστωτικό γραφείο, όπως είναι η Τειρεσίας. Δεν δίνει δηλαδή ειδοποιήσεις, αξιολογήσεις ή αποφάσεις. Ο ρόλος του Τειρεσία, όπως και εν γένει των ιδιωτικών πιστωτικών γραφείων, αυτό που ονομάζουμε credit bureau, είναι συνήθως συμπληρωματικός ενός Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων. Επίσης, η πληροφόρηση την οποία δίνουμε μέσω του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση», εξήγησε η κ.Παπακωνσταντίνου.

Οι servicers υποχρεούνται να δίνουν στοιχεία

Σε ερώτηση σχετικά με το αν τώρα είναι υποχρεωμένοι οι servicers να απαντάνε στους οφειλέτες άμεσα για τις οφειλές τους η κ. Παπακωνσταντίνου υπογράμμισε τα εξής:

«Όλοι οι servicers, όλες οι τράπεζες, όλοι δηλαδή οι οποίοι υπάγονται σε αυτήν την υποχρέωση, το σύνολο των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων έχουν την υποχρέωση να το κάνουν αυτό. Οι servicers έχουν την υποχρέωση να παρέχουν όλα αυτά τα δεδομένα και όλες αυτές τις πληροφορίες στην πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος», επισήμανε.