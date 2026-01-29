Όλοι-εναντίον-όλων-στον-ΣΥΡΙΖΑ:-Φάμελλος-κατά-Καρυστιανού,-Τσακαλώτος-κατά-Καρτερού

Νευρικότητα και οξυμένα πνεύματα προκαλούν οι δημοσκοπήσεις στην Κεντροαριστερά και ιδίως στις «φυλές» του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς οι χαμηλές πτήσεις τόσο της Κουμουνδούρου, όσο και των υπολοίπων κομμάτων που προέκυψαν από τις διασπάσεις της, έχουν εντείνει τον κομματικό ανταγωνισμό, στη σκιά και των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Αν και η τελευταία αναδείχθηκε μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών της Κουμουνδούρου με επίκεντρο το Ευρωκοινοβούλιο, «η κυρία Καρυστιανού λέει «δεν υπάρχει Αριστερά και Δεξιά». Για μένα δεν είναι ίδιο το μονοπώλιο που βγάζει 2 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και ο εργαζόμενος» ανέφερε χθες, μιλώντας στο OPEN ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, εξαπολύοντας μετωπική επίθεση εναντίον της.

Εξαπολύοντας βέλη κατά της τέως Προέδρου του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, «δεύτερον, ισοπεδώνει τις ευθύνες για τα μνημόνια και το τι έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Λάθος. Αδιανόητο» παρατήρησε ο Σωκρατης Φάμελλος, συμπληρώνοντας ακόμη πως «ακούσαμε μια σκοταδιστική άποψη για το θέμα των αμβλώσεων, που επίσης θεωρώ ότι κατατάσσεται στον πολύ δεξιό άξονα της πολιτικής».

Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «η κυρία Καρυστιανού δεν εντάσσεται στη συζήτηση του προοδευτικού χώρου», διαχωριστική γραμμή την οποία στελέχη της Κουμουνδούρου επαναλαμβάνουν με κάθε ευκαιρία, σε μια προσπάθεια ανακοπής τυχόν νέου κύματος ψηφοφόρων του κόμματος, που θα κατευθυνθεί προς το υπό ίδρυση «κόμμα Καρυστιανού».

«Αποτυχημένες» οι κεντρώες λύσεις

Την ίδια ώρα, στον… Θανάση Καρτερο επέλεξε να απαντήσει σε υψηλούς τόνους ο πρώην Υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Ευκλείδης Τσακαλώτος, σχολιάζοντας άρθρο του εξ απόρρητων συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. Αφορμή αποτέλεσε το γεγονός ότι σε άρθρο του ο κύριος Καρτερός ανέφερε ότι στην πολιτική απόφαση του συνεδρίου της Νέας Αριστεράς δεν υπάρχει καν αναφορά στην πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Σε μια στιγμή, μάλιστα, που η προοπτική των προοδευτικών συνεργασιών έχει τεθεί στο τραπέζι της δημόσιας συζήτησης, ενώ παραλίγο να οδηγήσει στη διάσπαση της Νέας Αριστεράς, η ηγετική ομάδα της οποίας τάσσεται ανοιχτά με τη γραμμή των συνεργασιών, όχι όμως και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, που είναι γνωστός για το «βρετανικό» χιούμορ του, αφού υποστηρίζει ότι προσωποπαγή κόμματα και προσωποκεντρικές στρατηγικές έχουν αποδειχθεί ήδη αποτυχημένες στο παρελθόν», καταλήγει ότι το μόνο ενθαρρυντικό (για τον Θανάση Καρτερό) είναι ότι «παραμένει ΠΑΟΚτζής».

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει ο κ. Τσακαλώτος:

«Ο Θανάσης Καρτερός και το μικροσκόπιο.

Ο Θανάσης Καρτερός μας έκανε την τιμή να σχολιάσει την πολιτική απόφαση του προγραμματικού συνεδρίου της Νέας Αριστεράς.

Με την εμπειρία του ως δημοσιογράφος εντοπίζει ότι το όνομα του Αλέξη Τσίπρα δεν υπάρχει στο κείμενο και συνεχίζει “Δεν θα βρεις ένα ναι, ή ένα όχι, ή ένα ίσως, για την πολιτική του πρωτοβουλία ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου”.

Βέβαια το εν λόγω κείμενο γράφει “το μέτωπο που υποστηρίζουμε δεν αποτελεί εφαρμογή αποτυχημένων κεντρώων ή κεντροαριστερών λύσεων. Ούτε συνεπάγεται την ρευστοποίηση της Αριστεράς ή την μετατροπή της σε συνιστώσα μιας αφηρημένης δημοκρατικής παράταξης. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο εξάλλου προσωποπαγή κόμματα και προσωποκεντρικές στρατηγικές που έχουν αποδειχθεί ήδη αποτυχημένες στο παρελθόν αποπροσανατολίζουν τον κόσμο της Αριστεράς και τον κόσμο της εργασίας και εμποδίζουν να δοθεί μια καθαρή συλλογική και ενωτική απάντηση στα σημερινά συστημικά προβλήματα”. Έβαλα το απόσπασμα κάτω από το μικροσκόπιο, αλλά αμφισημία δεν είδα.