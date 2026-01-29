Ο οίκος προβλέπει περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης και σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών.

Σε αναβάθμιση της προοπτικής της ΔΕΗ από σταθερή σε θετική προχώρησε χθες ο οίκος S&P προβλέποντας περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης και σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών.

Ο οίκος διατηρεί την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ στο ΒΒ- επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα εξής: