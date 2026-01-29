Οι διεθνείς αυτές πιστοποιήσεις επιβεβαιώνουν, για μια ακόμα φορά, τη στρατηγική δέσμευση της Τράπεζας σε υψηλά πρότυπα ποιότητας, λειτουργικής αριστείας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία τον έλεγχο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης TÜV, λαμβάνοντας τις πιστοποιήσεις ISO 9001:2015 και ISO 20400:2017, στη διαχείριση προμηθειών για τις επιχειρησιακές ανάγκες της. Οι διεθνείς αυτές πιστοποιήσεις επιβεβαιώνουν, για μια ακόμα φορά, τη στρατηγική δέσμευση της Τράπεζας σε υψηλά πρότυπα ποιότητας, λειτουργικής αριστείας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Με την πιστοποίηση ISO 9001, η Πειραιώς ενισχύει περαιτέρω το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει στη διαχείριση προμηθειών, διασφαλίζοντας τη συνεπή παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, καλλιεργεί μια ισχυρή κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης, αποτελεσματικότητας και πελατοκεντρικής προσέγγισης σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της.

Ταυτόχρονα, η πιστοποίηση ISO 20400 για Βιώσιμες Προμήθειες αναδεικνύει τη στρατηγική επιλογή της Πειραιώς να ενσωματώνει αρχές βιωσιμότητας, ηθικής, κοινωνικής υπευθυνότητας και περιβαλλοντικής προστασίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των προμηθειών της. Μέσα από αυτό το πλαίσιο, η Πειραιώς ενισχύει τη διαφάνεια, προάγει υπεύθυνες συνεργασίες και συμβάλλει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία.

Όπως σημειώνει η Άσπα Παπαδοπούλου, Head of Group Procurement, Piraeus Group: «Οι πιστοποιήσεις αυτές αποτελούν μια ακόμη έμπρακτη επιβεβαίωση της προσήλωσης της Πειραιώς στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα. Ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πελατών και των συνεργατών μας και αντικατοπτρίζουν τη συνεχή μας προσπάθεια να εξελίσσουμε τις διαδικασίες μας με τρόπο υπεύθυνο, διαφανή και σύγχρονο».

Η Πειραιώς συνεχίζει να επενδύει συστηματικά σε σύγχρονες πρακτικές και διεθνή πρότυπα, ενδυναμώνοντας την αξιοπιστία, την αποδοτικότητα και τη βιώσιμη αναπτυξιακή της πορεία, με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τους μετόχους της, τους πελάτες της και την κοινωνία συνολικά.