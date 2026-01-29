Οι καθαρές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 59,22 δισ. κορώνες, έναντι πρόβλεψης 59,5 δισ. κορώνων, ενώ και το λειτουργικό περιθώριο κινήθηκε υψηλότερα των προσδοκιών.

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών ανήλθαν τα κέρδη δ’ τριμήνου της H&M για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, χάρη στον αυστηρό έλεγχο των δαπανών και τις αναβαθμισμένες συλλογές που αποδείχθηκαν δημοφιλείς στους καταναλωτές.

Ειδικότερα, η σουηδική αλυσίδα καταστημάτων γρήγορης μόδας ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως τα λειτουργικά κέρδη στο δ’ τρίμηνο που έληξε τον Νοέμβριο ανήλθαν σε 6,36 δισ. κορώνες (723,2 εκατ. δολάρια), υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 5,5 δισ. κορώνες.

Οι καθαρές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 59,22 δισ. κορώνες, έναντι πρόβλεψης 59,5 δισ. κορώνων, ενώ και το λειτουργικό περιθώριο κινήθηκε υψηλότερα των προσδοκιών.

Η τρέχουσα οικονομική χρήση, που περιλαμβάνει και τον κρίσιμο μήνα των χριστουγεννιάτικων πωλήσεων, ξεκίνησε πιο αργά, με τις πωλήσεις να αναμένεται πιο υποτονικές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ντάνιελ Έρβερ ακολουθεί στρατηγική αύξησης των δαπανών για μάρκετινγκ και των προωθητικών εκπτώσεων, επιδιώκοντας μια πιο διατηρήσιμη ανάκαμψη των πωλήσεων.

Η εντατικοποίηση της διαφήμισης τον τελευταίο χρόνο βοήθησε να επιστρέψουν οι καταναλωτές τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στο ηλεκτρονικό κανάλι της H&M, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις πιέσεις από το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον και τα αυξανόμενα εμπορικά εμπόδια.

Παρά ταύτα, οι αναλυτές βλέπουν μόνο περιορισμένη επέκταση των πωλήσεων στο εξής, με τα περιθώρια κέρδους να ανακάμπτουν αργά και να παραμένουν κάτω από τα ιστορικά τους επίπεδα. Η H&M έχει μείνει πίσω από τη ισπανική ανταγωνίστρια fast fashion Zara, η οποία διαθέτει πιο «λιτή» εφοδιαστική αλυσίδα και ταχύτερο κύκλο μόδας.