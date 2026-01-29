Blackstone: Άλμα 59% στα καθαρά έσοδα δ’ τριμήνου – Αύξηση 3% στα διανεμητέα κέρδη

Τα καθαρά έσοδα από την έξοδο από επενδύσεις σημείωσαν άλμα 59% το τρίμηνο, το υψηλότερο επίπεδο σε περισσότερα από τρία χρόνια.

Απροσδόκητη αύξηση στα διανεμητέα κέρδη κατέγραψε η Blackstone, καθώς και άλμα στα καθαρά έσοδα, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της Wall Street, καθώς επωφελήθηκε από την αυξημένη δραστηριότητα συναλλαγών.

Τα διανεμητέα κέρδη -ή τα κέρδη που διατίθενται στους μετόχους- ενισχύθηκαν κατά 3% στα 2,24 δισ. δολάρια το δ’ τρίμηνο, παρά τις προβλέψεις των αναλυτών για πτώση σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 1,94 δισ. δολάρια. Αυτό αντιστοιχεί σε 1,75 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας την μέση εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν στην έρευνα της -, η οποία ήταν 1,54 δολάρια.

Τα καθαρά έσοδα από την έξοδο από επενδύσεις σημείωσαν άλμα 59% το τρίμηνο, το υψηλότερο επίπεδο σε περισσότερα από τρία χρόνια, καθώς οι διαπραγματευτές ιδιωτικών κεφαλαίων επιτάχυναν το ρυθμό των πωλήσεων. Το μερίδιο των λεγόμενων μεταφερόμενων τόκων που συγκέντρωσαν τα στελέχη της Blackstone από την κερδοφόρα πώληση περιουσιακών στοιχείων πέρυσι αυξήθηκε κατά 15% στα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Blackstone κέρδισε 957 εκατ. δολάρια από την πώληση περιουσιακών στοιχείων κατά το τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο, μια αύξηση της τάξης του 59% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο το 2024.

Επιπλέον συγκέντρωσε 71,5 δισ. δολάρια σε νέο κεφάλαιο κατά το τρίμηνο και τώρα διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,27 τρισ. δολαρίων.

Ο μεγαλύτερος διαχειριστής εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο επωφελείται από τη μείωση των επιτοκίων και τη φθηνότερη χρηματοδότηση, που συμβάλλουν στην αποψύξη των συναλλαγών, καθώς και από το γεγονός ότι οι επενδυτές συνηθίζουν τις δραματικές αλλαγές στην πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Η εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη διέθεσε 138,2 δισ. δολάρια πέρυσι, περίπου 3% περισσότερα από το 2024. Τα σημάδια για περισσότερη δραστηριότητα στο μέλλον την βοήθησαν να προσελκύσει 71 δισ. δολάρια εισροών το τελευταίο τρίμηνο, με τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση να φτάνουν τα 1,27 τρισ. δολάρια.