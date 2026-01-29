BofA: Κορυφαία επιλογή της στην Ελλάδα η Eurobank, με νέα τιμή – στόχο

Η Bank of America εκτιμά πως η μετοχή της Eurobank μπορεί να υπεραποδώσει έναντι του πανευρωπαϊκού τραπεζικού δείκτη (SX7E) και για το λόγο αυτό την κατατάσσει ως την κορυφαία επιλογή της στην Ελλάδα, δίνοντας σύσταση buy και νέα ανεβασμένη τιμή – στόχο.

Μετά από υστέρηση 16% έναντι του SX7E το 2025, θεωρούμε ότι η Eurobank βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για να υπεραποδώσει το 2026, αναφέρει η έκθεση τη Bofa και συνεχίζει:

«Η μετοχή εμφανίζεται ελκυστικά αποτιμημένη (2027E: 8x P/E και 1,4x P/TBV έναντι ROTE 18%) και μας αρέσουν τα θεμελιώδη της σε τρία επίπεδα:

(1) διαφοροποίηση σε αγορές υψηλής ανάπτυξης και υψηλού NIM (Κύπρος, Βουλγαρία), καθώς και στο Wealth Management και την ασφάλιση ζωής,

(2) περιθώρια για περαιτέρω συνέργειες από την HB και την Eurolife Life και

(3) ανοδικό περιθώριο στα καθαρά έσοδα από τόκους, λόγω υψηλότερης πιστωτικής επέκτασης σε όλες τις αγορές και ισχυρότερων μειώσεων στο κόστος καταθέσεων.

Αναβαθμίζουμε την τιμή-στόχο στα €5,64 από €4,86».

Ακολούθως στέκεται σε τρεις καταλύτες που σύμφωνα με τους αναλυτές της αναμένεται να οδηγήσουν την απόδοση του 2026: