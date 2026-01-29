BofA: Κορυφαία επιλογή της στην Ελλάδα η Eurobank, με νέα τιμή – στόχο

Η Bank of America εκτιμά πως η μετοχή της Eurobank μπορεί να υπεραποδώσει έναντι του πανευρωπαϊκού τραπεζικού δείκτη (SX7E) και για το λόγο αυτό την κατατάσσει ως την κορυφαία επιλογή της στην Ελλάδα, δίνοντας σύσταση buy και νέα ανεβασμένη τιμή – στόχο.
Μετά από υστέρηση 16% έναντι του SX7E το 2025, θεωρούμε ότι η Eurobank βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για να υπεραποδώσει το 2026, αναφέρει η έκθεση τη Bofa και συνεχίζει:
«Η μετοχή εμφανίζεται ελκυστικά αποτιμημένη (2027E: 8x P/E και 1,4x P/TBV έναντι ROTE 18%) και μας αρέσουν τα θεμελιώδη της σε τρία επίπεδα:
(1) διαφοροποίηση σε αγορές υψηλής ανάπτυξης και υψηλού NIM (Κύπρος, Βουλγαρία), καθώς και στο Wealth Management και την ασφάλιση ζωής,
(2) περιθώρια για περαιτέρω συνέργειες από την HB και την Eurolife Life και
(3) ανοδικό περιθώριο στα καθαρά έσοδα από τόκους, λόγω υψηλότερης πιστωτικής επέκτασης σε όλες τις αγορές και ισχυρότερων μειώσεων στο κόστος καταθέσεων.
Αναβαθμίζουμε την τιμή-στόχο στα €5,64 από €4,86».
Ακολούθως στέκεται σε τρεις καταλύτες που σύμφωνα με τους αναλυτές της αναμένεται να οδηγήσουν την απόδοση του 2026:
Καταλύτης #1: Η Ελλάδα μεταβαίνει από Αναδυόμενη σε Ανεπτυγμένη Αγορά
Η MSCI θα αποφασίσει για το καθεστώς της Ελλάδας ως Ανεπτυγμένης Αγοράς έως τον Μάρτιο του 2026, με στόχο εφαρμογής την αναθεώρηση των δεικτών τον Αύγουστο του 2026. Οι ενδείξεις συγκλίνουν προς αναβάθμιση, γεγονός που αποτελεί μακροπρόθεσμα θετική εξέλιξη, καθώς τα κεφάλαια ανεπτυγμένων αγορών αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους, βελτιώνοντας τη ρευστότητα και την ορατότητα των μετοχών.
Βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, μπορεί να υπάρξει πίεση λόγω πωλήσεων από funds αναδυόμενων αγορών, ενώ τα funds ανεπτυγμένων αγορών εισέρχονται σταδιακά με χαμηλά αρχικά βάρη. Παρ’ όλα αυτά, εκτιμούμε ότι ο κίνδυνος για τη Eurobank είναι περιορισμένος, καθώς:
(1) η Ελλάδα συγκρίνεται θετικά με την Ευρώπη – είναι χώρα του ευρώ, υπό την ΕΚΤ, με χαμηλούς πολιτικούς και μακροοικονομικούς κινδύνους, γεγονός που ευνοεί τη γρήγορη απορρόφηση από επενδυτές ανεπτυγμένων αγορών και
(2) πάνω από το 50% των κερδών της Eurobank προέρχεται από Βουλγαρία και Κύπρο, επιτρέποντας σε περισσότερα EM funds να διατηρήσουν θέσεις σε σχέση με άλλες ελληνικές τράπεζες.
Καταλύτης #2: Η Βουλγαρία εντάχθηκε στην Ευρωζώνη
Η Βουλγαρία υιοθέτησε το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2026, εξέλιξη με θετικές επιπτώσεις για τις τράπεζες:
(1) οι υποχρεωτικές καταθέσεις μειώνονται από 12% σε 1%, απελευθερώνοντας ρευστότητα προς την οικονομία – όπως συνέβη και μετά την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωζώνη. Για τη Eurobank αυτό μεταφράζεται σε άμεση ετήσια ενίσχυση των NII κατά περίπου €20 εκατ.,
(2) αναμένεται αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων,
(3) αύξηση του τουρισμού λόγω κατάργησης συναλλαγών σε ξένο νόμισμα και
(4) ενίσχυση των άμεσων ξένων επενδύσεων.
Καταλύτης #3: Η Κύπρος οδεύει προς ένταξη στη ζώνη Σένγκεν το 2026
Η Κύπρος αναμένεται να ενταχθεί στη ζώνη Σένγκεν το 2026, γεγονός που θα βελτιώσει την πρόσβαση στην ΕΕ και θα διευκολύνει τις διασυνοριακές δραστηριότητες. Η χώρα καταγράφει ισχυρές εισροές πληθυσμού, ενώ ο συνδυασμός χαμηλού φορολογικού συντελεστή (15% – διεθνές ελάχιστο), πρόσβασης στη Σένγκεν και ισχυρού πλαισίου προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας στηρίζει την αυξανόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα.
Εκτιμούμε ότι αυτό δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τη Eurobank να αξιοποιήσει την πλεονάζουσα ρευστότητα της HB και να ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες – δύο τομείς που ιστορικά υστερούσαν.