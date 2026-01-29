Deutsche Bank: Ρεκόρ κερδοφορίας το δ’ τρίμηνο του 2025 – Στα 7,73 δισ. ευρώ τα έσοδα

Τα οικονομικά αποτελέσματα, ωστόσο, επισκιάστηκαν από αιφνιδιαστική έφοδο των αρχών στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη, μόλις μία ημέρα πριν από τις ανακοινώσεις.

Ρεκόρ κερδοφορίας κατέγραψε η Deutsche Bank το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με ώθηση από τις ισχυρές επιδόσεις στις συναλλαγές και τις αγορές, ανακοινώνοντας παράλληλα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα κατέγραψε αύξηση 6% στα έσοδα από συναλλαγές σταθερού εισοδήματος και νομισμάτων (FIC), τα οποία ανήλθαν στα 2 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο, επίδοση που αποτελεί το καλύτερο τέταρτο τρίμηνο στην ιστορία της. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι τοποθετούσαν τα έσοδα από trading στα 1,94 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ για το δ’ τρίμηνο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των αναλυτών για 1,12 δισ. ευρώ.

Συνολικά, τα έσοδα ανήλθαν σε 7,73 δισ. ευρώ για την τρίμηνη περίοδο που έληξε τον Δεκέμβριο, τα οποία ήταν σύμφωνα με την εκτίμηση των 7,72 δισ. ευρώ που προέβλεπε η LSEG.

Παράλληλα, η γερμανική τράπεζα ανακοίνωσε ότι έλαβε τις απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις για νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1 δισ. ευρώ. Σε συνδυασμό με μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή, οι συνολικές διανομές προς τους μετόχους αντιστοιχούν στο 50% των κερδών της προηγούμενης χρήσης, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις επίσημες προβλέψεις της διοίκησης.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Κρίστιαν Ζέβινγκ, είχε αυξήσει τον βασικό στόχο απόδοσης και δεσμευτεί για διανομή έως και 60% των κερδών στους μετόχους.

Τα θετικά οικονομικά μεγέθη ήρθαν σε μια στιγμή που η τράπεζα βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με νομικές προκλήσεις. Η έφοδος στα γραφεία της Deutsche Bank εντάσσεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε έρευνα για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος που αφορούν παλαιότερες συναλλαγές στελεχών της με εταιρείες συνδεδεμένες με τον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς, ο οποίος τελεί υπό διεθνείς κυρώσεις. Οι επίμαχες συναλλαγές φέρονται να αφορούν την περίοδο 2013–2018, με την τράπεζα να δηλώνει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι ισχυρές επιδόσεις στο trading κατά το τέταρτο τρίμηνο αντιστάθμισαν τη μείωση 4% στα έσοδα της μονάδας συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκδόσεων τίτλων, έναν τομέα που η Deutsche Bank επιδιώκει να ενισχύσει, καθώς το όφελος από τα υψηλά επιτόκια αρχίζει να εξασθενεί. Συνολικά, τα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν πάνω από τις προβλέψεις της αγοράς.

Θετικά νέα προήλθαν και από τη θυγατρική διαχείρισης κεφαλαίων της τράπεζας, DWS Group, η οποία αναθεώρησε ανοδικά τον μεσοπρόθεσμο στόχο κερδοφορίας και ανακοίνωσε ειδικό μέρισμα, αξιοποιώντας τον περιορισμό του κόστους και την αποφυγή μεγάλων εξαγορών.