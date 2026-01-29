EasyJet: Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις η ζημία τριμήνου – «Δυνατό καλοκαίρι» προβλέπει ο CEO

Η ζημία για το τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο ήταν αυξημένη από τα 61 εκατ. λίρες που είχε καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του - εκτίμησαν ζημία 83,6 εκατομμυρίων λιρών.

Ζημία προ φόρων ύψους 93 εκατ. λιρών (128 εκατ. δολ.) ανακοίνωσε η EasyJet για το πρώτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών, αν και ο CEO, Κέντον Τζάρβις αναμένει πως οι καλοκαιρινές πωλήσεις θα είναι ισχυρές μετά από ρεκόρ στις κρατήσεις τον Ιανουάριο.

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους δήλωσε επίσης ότι βρίσκεται εντός στόχου για την επίτευξη του στόχου της να καταγράψει κέρδη άνω του 1 δισ. λιρών (1,4 δισ. δολ.) προ φόρων. Η χωρητικότητα αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 7%, ενώ οι δραστηριότητες διακοπών θα αυξηθούν έως και 15% στο οικονομικό έτος.

«Ο Ιανουάριος είναι ένας μήνας με πολλές κρατήσεις», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Κέντον Τζάρβις κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τα ΜΜΕ. «Αυτός είναι ο ισχυρότερος που είχαμε, όχι μόνο όσον αφορά τα έσοδα αλλά και τον όγκο». Το χαρακτήρισε «καλή ένδειξη για το καλοκαίρι».

Μετά την είδηση η μετοχή υποχωρεί 1%, αντιστρέφοντας τα αρχικά κέρδη που σημείωνε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Ο Τζάρβις απέδωσε την ζημία στις πιο ανταγωνιστικές αγορές και στο άνοιγμα νέων διαδρομών προς τα αεροδρόμια Μιλάνου Λινάτε και Ρώμης Φιουμιτσίνο που βρίσκονται ακόμη σε στάδιο ωρίμανσης. Αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από τα συνολικά έσοδα πρώτου τριμήνου που αυξήθηκαν κατά 11% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 2,26 δισεκατομμύρια λίρες, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις. Τα έσοδά της από τους επιβάτες αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,4 δισεκατομμύρια λίρες.

Η EasyJet βρίσκεται σε συζητήσεις με την Starlink της SpaceX για Wi-Fi εν πτήσει, αλλά «τα οικονομικά της συμφωνίας δεν βγαίνουν», δήλωσε ο Τζάρβις. Ο αερομεταφορέας βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με άλλους παρόχους και θα επιδιώξει να προσθέσει ευρυζωνική υπηρεσία όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, είπε.

Η EasyJet αναμένει επίσης να παραλάβει 17 αεροσκάφη Airbus SE αυτό το οικονομικό έτος.