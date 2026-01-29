Ισοτιμία ευρώ 1,20$: Tι κερδίζει η Αμερική, τι χάνει η Ευρώπη και τι φοβαται η ΕΚΤ

Η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου στο 1,20 δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι ψυχολογικό ορόσημο, επίπεδο που «ακούγεται» σε trading desks, διοικητικά συμβούλια και κεντρικές τράπεζες, γιατί μεταφράζεται άμεσα σε ανταγωνιστικότητα, πληθωρισμό, κέρδη επιχειρήσεων και –τελικά– σε αποφάσεις επιτοκίων. Όταν το ευρώ ανεβαίνει τόσο, το μήνυμα συνήθως είναι διπλό: είτε η Ευρώπη φαίνεται σχετικά πιο “σταθερή”/ελκυστική για κεφάλαια, είτε –και συχνά αυτό είναι το ουσιαστικό– το δολάριο υποχωρεί λόγω πολιτικής/δημοσιονομικής αβεβαιότητας, αλλαγής προσδοκιών για τα επιτόκια ή μετατόπισης του παγκόσμιου ρίσκου. Στα τέλη Ιανουαρίου 2026, το πέρασμα πάνω από 1,20 συνδέθηκε ακριβώς με τέτοιες ανησυχίες γύρω από την αμερικανική πολιτική και με την αυξανόμενη νευρικότητα της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις μιας «ακριβής» ισοτιμίας.

Η ισοτιμία είναι ο ταχύτερος “φόρος” ή “επιδότηση” που αλλάζει χωρίς να περάσει από κοινοβούλια. Με ευρώ στο 1,20:

Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς ΗΠΑ γίνονται ακριβότερες (για τον Αμερικανό αγοραστή), άρα πιέζονται όγκοι και περιθώρια κέρδους.

Οι εισαγωγές στην Ευρωζώνη γίνονται φθηνότερες (ενέργεια, πρώτες ύλες, τεχνολογία), άρα πέφτει το κόστος και "κρυώνει" ο πληθωρισμός.

Οι νομισματικές συνθήκες στην Ευρώπη σφίγγουν χωρίς αύξηση επιτοκίων, γιατί η ισοτιμία λειτουργεί σαν πρόσθετη σύσφιγξη: ρίχνει τιμές εισαγωγών, περιορίζει κέρδη εξαγωγικών κλάδων και αποδυναμώνει τη ζήτηση.

Η ΕΚΤ το κοιτάει αυτό με μικροσκόπιο, επειδή μια παρατεταμένη ανατίμηση του ευρώ μπορεί να τραβήξει τον πληθωρισμό κάτω από τον στόχο και να αναγκάσει την Τράπεζα να κρατήσει πιο “ήπια” στάση ή ακόμη και να ξανασκεφτεί μειώσεις επιτοκίων, όπως προειδοποίησαν αξιωματούχοι σε πρόσφατες παρεμβάσεις.

Ο βασικός μηχανισμός

Το κρίσιμο τεχνικό σημείο είναι το exchange rate pass-through: πόσο από την κίνηση του νομίσματος περνάει σε τιμές εισαγωγών και τελικά στον πληθωρισμό καταναλωτή. Εργασίες της ΕΚΤ δείχνουν ότι μια μεταβολή της ισοτιμίας επηρεάζει αρκετά γρήγορα τις τιμές εισαγωγών, αλλά πολύ πιο αδύναμα τον τελικό δείκτη τιμών (HICP), καθώς “σβήνει” στην αλυσίδα τιμολόγησης. Ενδεικτικά, η ΕΚΤ έχει εκτιμήσει ότι μια υποτίμηση 1% του ευρώ αυξάνει τιμές εισαγωγών ~0,3% μέσα σε ένα έτος και έχει πολύ μικρότερο αποτύπωμα στον HICP. Αντιστρέφοντάς το, ανατίμηση 1% τείνει να πιέζει ανάλογα προς τα κάτω τις τιμές εισαγωγών.

Και η ίδια η ΕΚΤ, στα κείμενά της, λέει καθαρά ότι ένα ισχυρότερο ευρώ μπορεί να ρίξει τον πληθωρισμό περισσότερο από όσο αναμένεται, ειδικά σε περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας.

Τι μπορεί να φέρει στην αμερικανική οικονομία (όταν το δολάριο αποδυναμώνεται)

Για τις ΗΠΑ, ευρώ στο 1,20 σημαίνει πρακτικά ασθενέστερο δολάριο. Αυτό έχει τέσσερις μεγάλες συνέπειες:

1) Καλύτερη ανταγωνιστικότητα εξαγωγών – αλλά όχι “δωρεάν”

Αμερικανικά προϊόντα και υπηρεσίες γίνονται φθηνότερα σε ευρώ, άρα θεωρητικά βοηθιούνται οι εξαγωγές και η βιομηχανία. Όμως η πραγματική επίδραση δεν είναι αυτόματη, γιατί:

μεγάλο μέρος του εμπορίου τιμολογείται σε δολάρια,

οι αλυσίδες παραγωγής έχουν εισαγόμενα ενδιάμεσα αγαθά (άρα ανεβαίνει το κόστος τους όταν το δολάριο πέφτει),

και η ζήτηση καθορίζεται επίσης από κύκλο/εισόδημα, όχι μόνο από τιμή.

2) Πληθωριστική ώθηση μέσω εισαγωγών

Αν το δολάριο αποδυναμωθεί, οι εισαγωγές γίνονται ακριβότερες σε δολάρια. Αυτό μπορεί να αναζωπυρώσει πιέσεις σε τιμές αγαθών (ιδίως όπου υπάρχουν λίγες εναλλακτικές). Σε περίοδο που η Fed ζυγίζει ανάπτυξη και “κολλημένο” πληθωρισμό, μια τέτοια ώθηση περιπλέκει τις μειώσεις επιτοκίων. (Η Fed άλλωστε κινείται με βάση το εγχώριο μίγμα πληθωρισμού/δραστηριότητας, όχι με στόχο την ισοτιμία.)

3) Κίνδυνος για τις ροές κεφαλαίων και το κόστος δανεισμού

Το πιο επικίνδυνο κανάλι δεν είναι το εμπορικό, αλλά το χρηματοπιστωτικό: οι ΗΠΑ χρηματοδοτούν μεγάλα ελλείμματα και στηρίζονται στη διεθνή ζήτηση για Treasuries. Αν η αίσθηση στις αγορές γίνει ότι η αμερικανική πολιτική “σπρώχνει” σε πιο αδύναμο δολάριο ή αυξάνει τη δημοσιονομική/θεσμική αβεβαιότητα, τότε ζητείται υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου. Αυτό μπορεί να σημαίνει υψηλότερες αποδόσεις, ακριβότερο χρήμα και πίεση σε μετοχές/ακίνητα. Στη σχετική συζήτηση, ακόμη και αναλύσεις/δημοσιεύματα τονίζουν το δίλημμα: “αδύναμο δολάριο για εμπόριο” vs “δολάριο-άγκυρα για χρηματοδότηση”.

4) Κέρδη πολυεθνικών: λογιστικό boost αλλά όχι πάντα πραγματικό

Πολλές αμερικανικές πολυεθνικές, όταν μετατρέπουν κέρδη Ευρώπης σε δολάρια, ευνοούνται λογιστικά από ένα πιο ισχυρό ευρώ. Αυτό μπορεί να στηρίξει αποτελέσματα ανά μετοχή. Όμως δεν είναι “καθαρό κέρδος”: αν η αιτία είναι βαθύτερη αβεβαιότητα, μπορεί να έρθει μαζί με αστάθεια αγορών και υψηλότερο κόστος κεφαλαίου.

Γιατί η Ευρώπη «θα υποφέρει περισσότερα προβλήματα»

Η Ευρωζώνη, σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, έχει δύο δομικές αδυναμίες απέναντι σε ένα ισχυρό νόμισμα: στηρίζεται περισσότερο στη μεταποίηση/εξαγωγές και έχει πιο ευαίσθητη ισορροπία πληθωρισμού (με ιστορικά χαμηλότερη “αντοχή” σε αποπληθωριστικές δυνάμεις). Γι’ αυτό και η ΕΚΤ ανησυχεί ανοιχτά ότι η ανατίμηση μπορεί να “τρυπήσει” τις προβλέψεις πληθωρισμού προς τα κάτω.

1) Χτύπημα στην ανταγωνιστικότητα – ειδικά στη μεταποίηση

Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, αλλά και εξαγωγικοί κλάδοι σε όλη την Ευρώπη (μηχανήματα, αυτοκίνητο, βιομηχανικά ενδιάμεσα, χημικά) βλέπουν το 1,20 σαν πρόβλημα: σε πολλά προϊόντα, η τιμή κάνει τη διαφορά όταν ο ανταγωνισμός είναι ΗΠΑ/Ασία. Μια ανατίμηση δεν κόβει μόνο όγκους· πιέζει και περιθώρια, γιατί δεν μπορείς πάντα να μετακυλίσεις την αύξηση τιμής στον πελάτη.

2) Πτώση εισαγόμενου πληθωρισμού – καλό για καταναλωτή, κακό για την ΕΚΤ

Φθηνότερες εισαγωγές σημαίνουν:

χαμηλότερο κόστος ενέργειας σε ευρώ,

φθηνότερες πρώτες ύλες,

πίεση στις τελικές τιμές.

Ακούγεται θετικό, αλλά εδώ είναι το ευρωπαϊκό παράδοξο: αν ο πληθωρισμός πέσει “υπερβολικά”, η ΕΚΤ δυσκολεύεται να πετύχει σταθερά τον στόχο και κινδυνεύει να παγιδευτεί σε χαμηλή ονομαστική ανάπτυξη. Η ίδια η ΕΚΤ έχει σημειώσει ότι ισχυρότερο ευρώ μπορεί να ρίξει τον πληθωρισμό περισσότερο από το αναμενόμενο.

3) Νομισματική πολιτική με δεμένα χέρια

Όταν το ευρώ ανεβαίνει, η ΕΚΤ δέχεται πίεση από δύο μεριές:

από τη μία να μη “χαλαρώσει” πολύ αν υπάρχει πληθωριστικός κίνδυνος,

από την άλλη να μη αφήσει την ισοτιμία να κάνει όλη τη δουλειά της σύσφιγξης και να πνίξει ανάπτυξη/εξαγωγές.

Δεν είναι θεωρία: ευρωπαίοι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι υπερβολική ενίσχυση του ευρώ μπορεί να αλλάξει το policy calculus, ακόμη και με σκέψη για περαιτέρω μειώσεις αν οι προβλέψεις πληθωρισμού πέσουν.

4) Κερδισμένοι και χαμένοι μέσα στην Ευρώπη

Δεν “πονάνε” όλοι το ίδιο:

Κερδισμένοι: χώρες και κλάδοι που εισάγουν πολύ ενέργεια/πρώτες ύλες, καταναλωτές (αγοραστική δύναμη σε δολαριακά αγαθά), εταιρείες που αγοράζουν εξοπλισμό/τεχνολογία σε δολάρια.

Χαμένοι: εξαγωγείς, βιομηχανία, τουρισμός από ΗΠΑ (ο Αμερικανός βρίσκει ακριβότερη την Ευρώπη), εταιρείες με παραγωγή στην Ευρώπη και πωλήσεις σε δολάρια.

Με άλλα λόγια, το ισχυρό ευρώ “μοιράζει” το σοκ άνισα και δημιουργεί πολιτική τριβή: άλλοι χειροκροτούν τη μείωση κόστους ζωής, άλλοι βλέπουν αποβιομηχάνιση/απώλεια μεριδίων.

Τι «σημαίνει» για το διεθνές σκηνικό: γεωπολιτική, ροές και «παγκόσμιο ευρώ»

Η ισοτιμία δεν κινείται μόνο από επιτόκια. Σε περιόδους που οι αγορές φοβούνται θεσμικά/πολιτικά ρίσκα, μετακινούν κεφάλαια με κριτήριο την ασφάλεια. Το ενδιαφέρον τώρα είναι ότι η Ευρώπη θέλει μεγαλύτερο διεθνή ρόλο για το ευρώ (λιγότερη εξάρτηση από το δολάριο), αλλά ταυτόχρονα φοβάται το πρακτικό τίμημα: αν το ευρώ γίνει “καταφύγιο”, θα τείνει να ανατιμάται στις κρίσεις και να χτυπά την ανταγωνιστικότητα. Αυτό το δίλημμα έχει αναδειχθεί έντονα στη δημόσια συζήτηση των τελευταίων ημερών.

Τρία ρεαλιστικά σενάρια από εδώ και πέρα

Σενάριο Α: Παραμένει γύρω στο 1,20 (σταθεροποίηση)

Τότε βλέπουμε σταδιακή προσαρμογή: οι επιχειρήσεις κάνουν hedging, οι τιμές εισαγωγών μένουν χαμηλότερες, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη πιέζεται λίγο, και η ΕΚΤ κρατά “ήπια” ρητορική. Είναι το λιγότερο επώδυνο.

Σενάριο Β: Πηγαίνει πιο ψηλά και μένει (π.χ. 1,25+)

Εδώ αρχίζει η πραγματική ζημιά για την Ευρώπη: πιο βαθιά πίεση στη μεταποίηση, πιθανή υποβάθμιση κερδών εξαγωγέων, και πιο σοβαρό policy dilemma για την ΕΚΤ. Αν οι προβλέψεις πληθωρισμού πέσουν αισθητά, η κουβέντα για μειώσεις επιτοκίων ξαναζεσταίνεται.

Σενάριο Γ: Γυρίζει πίσω απότομα (επιστροφή ρίσκου/διαφοροποίηση επιτοκίων)

Αν αλλάξουν οι προσδοκίες για τη Fed ή αν υπάρξει σοκ που ξανακάνει το δολάριο “must-have”, μπορεί να δούμε ταχεία αντιστροφή. Αυτό συχνά συνοδεύεται από αυξημένη μεταβλητότητα, που πονάει και τις δύο πλευρές (μέσω χρηματοπιστωτικών συνθηκών), όχι μόνο το εμπόριο.

Συμπέρασμα: ποιος κερδίζει, ποιος χάνει

Για τις ΗΠΑ , ασθενέστερο δολάριο μπορεί να δώσει ανάσα στο εμπόριο και στα κέρδη πολυεθνικών, αλλά ανεβάζει τον κίνδυνο εισαγόμενου πληθωρισμού και –κυρίως– τον κίνδυνο να ζητήσουν οι αγορές μεγαλύτερο premium για να χρηματοδοτούν το αμερικανικό χρέος. Το δεύτερο είναι το “βαρύ” ρίσκο.

Για την Ευρώπη, το ισχυρό ευρώ είναι δίκοπο μαχαίρι: ρίχνει κόστος/πληθωρισμό, αλλά χτυπά ανάπτυξη μέσω εξαγωγών και κάνει την ΕΚΤ να φοβάται ότι θα χάσει τον στόχο πληθωρισμού από την ανάποδη. Και επειδή η Ευρώπη έχει πιο εύθραυστη αναπτυξιακή δυναμική, εκεί "γράφει" πιο άσχημα το 1,20.

