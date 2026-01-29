ey:-Οι-τηλεπικοινωνίες-μπροστά-σε-νέο-«κύμα»-κινδύνων-το-2026

Η προστασία προσωπικών δεδομένων, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη, παραμένουν οι κορυφαίοι κίνδυνοι για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Η υποτίμηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων απαιτήσεων σε θέματα ιδιωτικότητας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης, εξακολουθεί να αποτελεί τον πρωταρχικό κίνδυνο για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών (telcos) και για το 2026, σύμφωνα με την ετήσια παγκόσμια έκθεση της EY, Top 10 Risks in Telecommunications.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι, ενώ οι οργανισμοί του κλάδου επενδύουν σε νέες τεχνολογίες, η υιοθέτηση πρακτικών υπεύθυνης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και η επάρκεια των μέτρων κυβερνοασφάλειας, δεν συμβαδίζουν με την ταχύτητα του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σύμφωνα, μάλιστα, και με την έρευνα EY Responsible AI, μόλις το 59% των στελεχών του κλάδου τηλεπικοινωνιών δηλώνουν ότι διαθέτουν σαφή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με το AI – ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο όλων των υπόλοιπων κλάδων (66%).

Επιπλέον, οι telcos υστερούν σε ό,τι αφορά τα πρακτικά μέτρα διασφάλισης της αξιοπιστίας των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, όπως εσωτερικοί έλεγχοι, πολιτικές δεοντολογίας AI και ανεξάρτητες αξιολογήσεις, συγκριτικά με άλλους κλάδους.

Cybersecurity: Περισσότερες ευθύνες, περιορισμένα μέσα

Η έκθεση αναφέρει ότι οι λειτουργίες κυβερνοασφάλειας αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερη πίεση να ανταποκριθούν σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων κυβερνοαπειλών. Σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα της EY, μεταξύ των κυριότερων εσωτερικών προκλήσεων που αναφέρουν οι επικεφαλής ασφάλειας πληροφοριών (CISOs) του κλάδου, συγκαταλέγονται οι ανεπαρκείς προϋπολογισμοί (55%), οι δυσκολίες εξισορρόπησης της ταχύτητας της καινοτομίας και του cybersecurity (40%), καθώς και η περιορισμένη συμμετοχή της κυβερνοασφάλειας στη λήψη διατμηματικών στρατηγικών αποφάσεων (36%).

Αναποτελεσματικός τεχνολογικός μετασχηματισμός

Στη δεύτερη θέση των ρίσκων βρίσκεται ο τεχνολογικός μετασχηματισμός. Σύμφωνα με την έρευνα EY Responsible AI, οι telcos δυσκολεύονται να κλιμακώσουν τα σχέδιά τους για το AI, λόγω περιορισμένων πόρων (55%) και δυσκολιών ανάπτυξης αποτελεσματικών μηχανισμών διακυβέρνησης (55%), ενώ η αυξανόμενη ρυθμιστική πολυπλοκότητα (53%) και η αδυναμία προτεραιοποίησης των use cases (40%), λειτουργούν ανασταλτικά.

Η αβεβαιότητα αυτή, οδηγεί σε αντιφατικές στρατηγικές: το 33% των telcos – βασισμένες σε θετικά αποτελέσματα προηγούμενων projects – σχεδιάζουν να επιταχύνουν τις επενδύσεις σε AI, ενώ σχεδόν το ίδιο ποσοστό (32%), τις περιορίζει ή τις επανεξετάζει. Την ίδια στιγμή, οι πιέσεις για απόσυρση παλαιών IT συστημάτων και τεχνολογιών δικτύου (όπως 2G/3G ή σταθερά δίκτυα) εντείνονται.

Ανάγκη για νέο ταλέντο

Το ταλέντο και οι δεξιότητες αναδεικνύονται στην τρίτη θέση της λίστας των σημαντικότερων κινδύνων. Οι πλέον περιζήτητες δεξιότητες εντοπίζονται στους τομείς της κυβερνοασφάλειας (67%), του AI και του machine learning (65%), των υποδομών ΙΤ (63%), αλλά και της επιστήμης των δεδομένων (60%). Ωστόσο, οι εταιρείες δυσκολεύονται να προσελκύσουν και να διατηρήσουν αυτά τα ταλέντα λόγω περιορισμένης προσφοράς, έντονου ανταγωνισμού και χαμηλότερων αμοιβών σε σχέση με τον τεχνολογικό και χρηματοοικονομικό κλάδο.

Γεωπολιτική ρευστότητα και στρατηγική ανθεκτικότητα

Όπως αποκαλύπτει η έρευνα, η γεωπολιτική αστάθεια εισέρχεται για πρώτη φορά στη λίστα, στην πέμπτη θέση. Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας εκτιμώνται από τους CEOs του κλάδου ως οι πλέον κρίσιμες (17%), ενώ οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας ακολουθούν (13%). Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των εταιρειών που αναλαμβάνουν γεωστρατηγικές πρωτοβουλίες σε πολλαπλά επίπεδα, σύμφωνα με έρευνα της EY, αυξήθηκε στο 37% το 2025, από 24% το 2021.

Οι 10 κορυφαίοι κίνδυνοι για τον κλάδο τηλεπικοινωνιών το 2026

1. Υποτίμηση των μεταβαλλόμενων προτεραιοτήτων σε θέματα ιδιωτικότητας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης

2. Αναποτελεσματικός τεχνολογικός μετασχηματισμός

3. Ελλιπής διαχείριση ταλέντου, δεξιοτήτων και εταιρικής κουλτούρας

4. Ανεπαρκής πρόταση αξίας και απόδοση δικτύου

5. Περιορισμένη προσαρμογή στο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον

6. Αδυναμία αξιοποίησης νέων επιχειρηματικών μοντέλων

7. Μη αποτελεσματική συνεργασία με εξωτερικά οικοσυστήματα

8. Μη έγκαιρη ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών

9. Ελλιπής διαχείριση της ατζέντας βιώσιμης ανάπτυξης

10. Ανεπαρκή επιχειρησιακά μοντέλα για μεγιστοποίηση αξίας

Αναφερόμενος στην έκθεση, ο Γιώργος Αποστολάκης, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Τομέα Τεχνολογίας, Media και Τηλεπικοινωνιών (TMT), δήλωσε: «Οι τηλεπικοινωνίες πάντα όριζαν την ταχύτητα του κόσμου. Τώρα, όμως, καλούνται να ορίσουν και τον ρυθμό της προσαρμογής. Το ζήτημα δεν είναι απλώς η τεχνολογία, αλλά η ωριμότητα με την οποία τη χρησιμοποιούμε. Σε αυτό το πλαίσιο, το AI, ο μετασχηματισμός, και η ασφάλεια, δεν είναι πια ανεξάρτητες θεματικές, αλλά πλευρές του ίδιου νομίσματος. Αν τα δούμε απομονωμένα, κινδυνεύουμε να χάσουμε την ουσία: ότι η τεχνολογία χωρίς ηθική και εμπιστοσύνη, απλώς επιταχύνει την αστάθεια. Στην Ελλάδα, όπου η ψηφιακή μετάβαση αρχίζει να αποκτά σημαντική δυναμική, οι τηλεπικοινωνίες έχουν την ευκαιρία να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης για ολόκληρη την οικονομία. Όμως, για να συμβεί αυτό, χρειάζεται στρατηγική συνέπεια, επενδύσεις με βάθος και το θάρρος να πειραματιστούν υπεύθυνα».