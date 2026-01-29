Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, January 29
    fourlis:-Πάνω-από-10%-το-ποσοστό-της-hold-alapkezelo
    Fourlis: Πάνω από 10% το ποσοστό της HOLD Alapkezelo

    Fourlis: Πάνω από 10% το ποσοστό της HOLD Alapkezelo

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που η εταιρεία HOLD Alapkezelo κατέχει άμεσα στην εταιρεία ανήλθε του ορίου του 10% και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο 10,03%.

    Η Fourlis Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι κατόπιν γνωστοποίησης που έλαβε από την εταιρεία HOLD Alapkezelo στις 27 Ιανουαρίου 2026, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που η εταιρεία HOLD Alapkezelo κατέχει άμεσα στην εταιρεία ανήλθε του ορίου του 10% και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο 10,03%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 5.128.880 δικαιώματα ψήφου.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com