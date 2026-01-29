ING: Πάνω από τις εκτιμήσεις τα κέρδη δ’ τριμήνου – Αναβάθμιση στόχων κερδοφορίας έως το 2027

Η ING ανέφερε επίσης ότι αναμένει τα έσοδα να ξεπεράσουν τα 25 δισ. ευρώ κατά την περίοδο αυτή, τα οποία θα περιλαμβάνουν περισσότερα από 5 δισ. ευρώ σε προμήθειες.

Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς τα κέρδη της ING για το τέταρτο τρίμηνο, ενώ παράλληλα προχώρησε σε αναβάθμιση των στόχων κερδοφορίας της για το 2027.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 1,41 δισ. ευρώ το τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενισχυμένα από την αύξηση των προμηθειών κατά 22%, σύμφωνα με την εταιρεία με έδρα το Άμστερνταμ. Αυτό συγκρίνεται με την εκτίμηση των 1,33 δισ. ευρώ σε έρευνα της -.

Η μετοχή της ING σημείωσε άνοδο έως και 1,5% στις πρώτες συναλλαγές στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, ενώ αυτή την ώρα υποχωρεί 1,3%.

Όπως μεταδίδει το -, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ολλανδίας αναμένει απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (return on tangible equity) άνω του 15% το 2027, σηματοδοτώντας υψηλότερες φιλοδοξίες σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις.

Η ING ανέφερε επίσης ότι αναμένει τα έσοδα να ξεπεράσουν τα 25 δισ. ευρώ κατά την περίοδο αυτή, τα οποία θα περιλαμβάνουν περισσότερα από 5 δισ. ευρώ σε προμήθειες.

Όπως και άλλοι μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι, η ING έχει στραφεί στη διαφοροποίηση των εσόδων της, μειώνοντας την εξάρτησή της από το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής, η ING συμφώνησε στο τέλος του 2025 να αποκτήσει το υπόλοιπο ποσοστό που δεν κατείχε στην πολωνική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Goldman Sachs TFI. Ο Van Rijswijk έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η τράπεζα εξετάζει επιλεκτικές εξαγορές, εφόσον αυτές μπορούν να ενισχύσουν την παρουσία της στις εγχώριες αγορές ή να διευρύνουν τις δυνατότητές της σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών.