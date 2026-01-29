lukoil:-Πουλάει-τα-διεθνή-περιουσιακά-στοιχεία-της-στην-αμερικανική-carlyle

Η πώληση, εάν πραγματοποιηθεί, θα τερματίσει την επέκταση της Lukoil στο εξωτερικό, η οποία είναι η ρωσική εταιρεία με τη μεγαλύτερη έκθεση στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η Lukoil συμφώνησε να πουλήσει το μεγαλύτερο μέρος των ξένων περιουσιακών της στοιχείων, η αξία των οποίων εκτιμάται σε περίπου 22 δισ. δολάρια, στην αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Carlyle, εν αναμονή της έγκρισης από την αμερικανική κυβέρνηση, ανακοίνωσε την Πέμπτη.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, διευκρινίστηκε ότι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής πετρελαίου της Ρωσίας θα διατηρήσει την κυριότητα των περιουσιακών της στοιχείων στο Καζακστάν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Στο πλαίσιο των αμερικανικών κυρώσεων λόγω των ενεργειών της Ρωσίας στην Ουκρανία, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών είχε δώσει στη Lukoil προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου για να πουλήσει το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιό της.

Η Lukoil ανακοίνωσε σε δήλωσή της ότι συμφώνησε με την Carlyle να πουλήσει τη θυγατρική της Lukoil International GmbH, η οποία διαχειρίζεται τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Αυτά περιλαμβάνουν δραστηριότητες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Κεντρική Ασία και το Μεξικό, και κυμαίνονται από το πλειοψηφικό μερίδιο στο εκτεταμένο πετρελαϊκό κοίτασμα West Qurna 2 στο Ιράκ έως διυλιστήρια στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Η Carlyle δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι η συμφωνία εξαρτάται από τη δέουσα επιμέλεια και τις ρυθμιστικές εγκρίσεις.