morgante-(enaon):-Τα-δίκτυα-διανομής-αερίου-ως-καταλύτης-για-δίκαιη-ενεργειακή-μετάβαση

Τον στρατηγικό ρόλο των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην ενεργειακή μετάβαση ανέδειξε η κα Barbara Morgante, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon, του ομίλου Italgas, μιλώντας σήμερα στο Athens Energy Summit.

H κα Morgante συμμετείχε, μεταξύ διακεκριμένων ομιλητών στη θεματική ενότητα “Energy Versus Competitiveness: Turning the Energy Transition into an Economic Driver for Growth”, τονίζοντας ότι η απανθρακοποίηση πρέπει να συνδυάζεται με την προσιτή ενέργεια και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Σήμερα, η Enaon διαχειρίζεται, μέσω της θυγατρικής της Enaon EDA, περίπου 9.000 χλμ. δικτύου σε 117 δήμους της Ελλάδας, εξυπηρετώντας περισσότερους από 645.000 καταναλωτές, και συνεχίζει να επενδύει στην επέκταση, τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των υποδομών της. Παράλληλα, αναπτύσσει έργα μικρής κλίμακας LNG για την κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Όπως επισήμανε η κα Morgante, τα δίκτυα είναι ήδη έτοιμα για την υποδοχή βιομεθανίου, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις, ενώ έχουν τεθεί οι βάσεις για τη μελλοντική αξιοποίηση μιγμάτων υδρογόνου. Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, περιορίζει το κόστος για τους καταναλωτές και προσφέρει ευελιξία στο ενεργειακό σύστημα.

«Η Ελλάδα διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό δυναμικό για την παραγωγή βιομεθανίου, αξιοποιώντας παράλληλα τις υφιστάμενες υποδομές διανομής. Η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να βασιστεί σε μία και μόνο λύση· απαιτείται ένας συνδυασμός τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό, το φυσικό αέριο μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο του σταθεροποιητικού παράγοντα στο ενεργειακό σύστημα και στη συνέχεια να δώσει τη θέση του σε πράσινα αέρια που θα ρέουν μέσα στην ήδη υπάρχουσα υποδομή», τόνισε η κα Morgante.

Αναφερόμενη στον ρόλο των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής, η Διευθύνουσα Σύμβουλος τόνισε ότι η ενεργειακή μετάβαση στηρίζεται κυρίως στη ρυθμιζόμενη δραστηριότητα, ενώ προσεκτικά σχεδιασμένες μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, την προώθηση της καινοτομίας, την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και τη δημιουργία νέων αγορών, υπό την προϋπόθεση ενός κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου.

Η Enaon, μέσα από στοχευμένες επενδύσεις, καινοτομία και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμβάλλει ενεργά σε μια οικονομικά βιώσιμη, ασφαλή και κοινωνικά δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.