MRB: Έπεσε στην 3η θέση το ΠΑΣΟΚ, το πέρασε ξανά η Πλεύση, στις 16 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ – Από πού παίρνουν Τσίπρας και Καρυστιανού

Την πτώση του ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση κατέγραψε η MRB στην πρώτη δημοσκόπησή της για το 2026, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του OPEN. To κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης χάνει μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου και 0,8 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου και ισοβαθμεί με την Ελληνική Λύση στην τρίτη θέση, πίσω από την Πλεύση Ελευθερίας, που κερδίζει 4 μονάδες σε σχέση με την έρευνα της ίδιας εταιρείας τον Νοέμβριο.

Η πτώση του ΠΑΣΟΚ συνδυάζεται με τις συνεχιζόμενες χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος λαμβάνει μόλις 4,4% στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στο 12,7% στην εκτίμηση ψήφου. Όπως είπε στην παρουσίαση της έρευνας ο Δημήτρης Μαύρος της MRB, στο κόμμα του ο κ. Ανδρουλάκης συσπειρώνει μόλις έναν στους τρεις ψηφοφόρους!

Η ΝΔ με οριακή άνοδο 0,1 της μονάδες ανεβάζει το προβάδισμά της από 15,6 μονάδες στις 16, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 23,2% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, με δεύτερη την Ζωή Κωνσταντοπούλου που λαμβάνει 10,7%. Μετά τη νέα πτώση του ΠΑΣΟΚ, που έπεσε στο 9,7% στην πρόθεση ψήφου, μόνον η Πλεύση καταγράφει έστω και οριακά διψήφιο ποσοστό (10,1%) στην πρόθεση ψήφου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

H Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα Τσίπρα

Στο 41,7% μέτρησε η εταιρεία τις θετικές απόψεις για την Μαρία Καρυστιανού, με τις αρνητικές να φτάνουν στο 47,1%. Παρότι το 69,3% διαφωνεί με τη θέση για «δημόσια διαβούλευση» σχετικά με τις αμβλώσεις, ένα αξιοπρόσεκτο 19,6% δηλώνει ότι «σίγουρα» ή «μάλλον» συμφωνεί μαζί της, παρά το γεγονός ότι μόλις το 11,2% λέει ότι πρέπει να υπάρξει γενική απαγόρευση για τις εκτρώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο «σκληρός πυρήνας» της δυνητικής ψήφου για το «κόμμα Καρυστιανού» φτάνει στο 12,3%, με αύξηση δύο μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, όπως είπε κατά την παρουσίαση της έρευνας ο διευθύνων σύμβουλος της ΜRB Δημήτρης Μαύρος. Η συνολική δυνητική ψήφος μετρήθηκε στο 32,4%, ενώ το 30,6% αναφέρει για το κόμμα Καρυστιανού ότι «μπορεί να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους αριστερά της ΝΔ και να αποτελέσει τον κύριο αντίπαλο της ΝΔ με πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές», ενώ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 19,1% για το κόμμα Τσίπρα και 17,8% για το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Παράλληλα, το 41,1% δηλώνει ότι θεωρεί ρεαλιστικό να συγκροτηθεί το κόμμα της χωρίς τη συμμετοχή παλιών ή ενεργών πολιτικών, ενώ το 57,9% αναφέρει ότι το αίτημα για «δικαιοσύνη που εκφράζει, πηγάζει από προσωπική ηθική στάση».

Η δυνητική ψήφος για το κόμμα Τσίπρα είναι στο 20,4%, με μικρή, αλλά συνεχή πτωτική τάση από τον Μάιο του 2025, οπότε άρχισε να την μετρά η MRB. O πυρήνας (το «σίγουρα θα το ψήφιζα) της δυνητικής ψήφου για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού είναι στο 7,1%.

Δείτε την παρουσίαση της έρευνας:

Δείτε την έρευνα: