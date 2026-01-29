pallma-ai:-Η-startup-με-ελληνικό-dna-που-σήκωσε-1,6-εκατ.-δολάρια-από-τους-κολοσσούς-της-τεχνολογίας

Χρηματοδότηση 1,6 εκατ. δολ. σήκωσε η Pallma AI, των Παύλου Μητσούλη και Διονύση Βαρελά, από την Marathon Venture Capital και εταιρείες όπως η AWS, η Meta και η Google.

Μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από την παγκόσμια τεχνολογική κοινότητα εξασφάλισε η Pallma AI, η startup με ελληνικό DNA που δραστηριοποιείται στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της ασφάλειας σε αυτόνομους AI agents.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του Pre-Seed χρηματοδοτικού γύρου, ύψους 1,6 εκατ. δολαρίων (1,34 εκατ. ευρώ), με επικεφαλής τη Marathon Venture Capital και τη συμμετοχή τεχνολογικών κολοσσών που δραστηριοποιούνται ενεργά στον τομέα του AI όπως AWS, Meta, Google καθώς και των ελληνικών εταιρειών Hack The Box, Workable και άλλες διεθνών παικτών.

Η σύνθεση των επενδυτών θεωρείται ιδιαίτερα ενδεικτική για το είδος του προβλήματος που επιχειρεί να λύσει η Pallma AI: όχι ένα θεωρητικό ή δυνητικό ρίσκο, αλλά μια άμεση, υπαρκτή και αυξανόμενη απειλή για τις επιχειρήσεις που υιοθετούν generative AI και agentic συστήματα σε παραγωγικά περιβάλλοντα. Όπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς, η ασφάλεια των AI agents εξελίσσεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα «τυφλά σημεία» της εταιρικής τεχνολογικής στρατηγικής.

Ποια είναι η Pallma AI

Η Pallma AI ιδρύθηκε πριν από λίγους μήνες από τον Παύλο Μητσούλη (CEO) και τον Διονύση Βαρελά (CTO), δύο μηχανικούς με περισσότερα από 13 χρόνια εμπειρίας ο καθένας στη δημιουργία συστημάτων μηχανικής μάθησης και μεγάλης κλίμακας τεχνολογικών υποδομών. Οι δύο συνιδρυτές έχουν εργαστεί σε διεθνείς οργανισμούς όπως η Expedia και η Activision Blizzard, ενώ ασχολούνται ενεργά με την εκπαίδευση και ανάπτυξη μεγάλων AI μοντέλων ήδη από το 2016, πολύ πριν η generative AI περάσει στο επίκεντρο του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Η βασική ιδέα πίσω από την Pallma AI γεννήθηκε από μια απλή, αλλά κρίσιμη διαπίστωση: Τα παραδοσιακά εργαλεία κυβερνοασφάλειας δεν είναι σχεδιασμένα για να προστατεύουν συστήματα που σκέφτονται, λαμβάνουν αποφάσεις και εκτελούν ενέργειες με υψηλό βαθμό αυτονομίας. Καθώς μάλιστα τα Large Language Models και οι AI agents μετακινούνται από πιλοτικές εφαρμογές στον πυρήνα των εταιρικών υποδομών, αναλαμβάνοντας ολόκληρες ροές εργασίας, δημιουργούνται νέοι τύποι κινδύνων: από επιθέσεις prompt injection και διαρροές ευαίσθητων δεδομένων έως λανθασμένες ή κακόβουλες ενέργειες με δυνητικά καταστροφικό αντίκτυπο.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Pallma AI χτίζει μια AI-native πλατφόρμα ασφάλειας, σχεδιασμένη εξαρχής για την προστασία εφαρμογών που βασίζονται σε αυτόνομους AI agents. Η πλατφόρμα λειτουργεί ως ένα «κεντρικό νευρικό σύστημα» για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, ενσωματώνεται σε υπάρχουσες τεχνολογικές εργαλειοθήκες και παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη συμπεριφορά των agents, ανιχνεύοντας και εξουδετερώνοντας απειλές πριν αυτές κλιμακωθούν.

Παράλληλα η Pallma AI δεν περιορίζεται στην παθητική άμυνα. Συνδυάζει real-time threat intelligence (blue teaming) με προληπτική ανίχνευση ευπαθειών και αυτόνομη θωράκιση συστημάτων (red teaming), αξιοποιώντας προηγμένα AI μοντέλα για να εντοπίζει αδυναμίες προτού γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης των κυβερνοεγκληματιών. Παράλληλα, προσφέρει σαφείς συστάσεις και, όπου απαιτείται, δυνατότητες αυτοματοποιημένης αποκατάστασης, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο απόκρισης σε περιστατικά επιθέσεων.

Η νέα χρηματοδότηση θα επιτρέψει στην εταιρεία να επεκτείνει την ομάδα της στο Λονδίνο και την Αθήνα, να επιταχύνει την ανάπτυξη του προϊόντος και να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση από επιχειρήσεις που υιοθετούν agentic AI σε κρίσιμες λειτουργίες.