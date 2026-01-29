sap:-Οι-«αδύναμες»-cloud-προοπτικές-έφεραν-τη-μεγαλύτερη-βουτιά-της-μετοχής-από-το-2020

Η μετοχή της γερμανικής εταιρείας λογισμικού SAP υποχωρεί 14% την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, μετά την ανακοίνωση ασθενέστερης από την αναμενόμενη αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων cloud στο τέταρτο τρίμηνο.

Η μετοχή της γερμανικής εταιρείας λογισμικού SAP υποχωρεί 14% την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, μετά την ανακοίνωση ασθενέστερης από την αναμενόμενη αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων cloud στο τέταρτο τρίμηνο.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Οκτώβριο του 2020, όταν η μετοχή της υποχώρησε κατά 22% μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Η μετοχή βρίσκεται καθ’ οδόν για να κλείσει στα χαμηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2024.

Το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο cloud της SAP αυξήθηκε κατά 16% στο τέταρτο τρίμηνο στα 21,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι αναλυτές της UBS σημείωσαν την Πέμπτη ότι η αύξηση είναι «απογοητευτική» με βάση προηγούμενες προσδοκίες που έβλεπαν 26%.

Η γερμανική εταιρεία προέβλεψε ότι η αύξηση του ανεκτέλεστου cloud θα «επιβραδυνθεί ελαφρώς» το 2026.

Η SAP ανέφερε επίσης ότι τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν στα 9,7 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο, ελαφρώς αυξημένα από 9,4 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν στα 2,6 δισ. ευρώ από 2 δισ. ευρώ.

Ενώ η SAP έχει μετατοπιστεί από την πώληση αδειών χρήσης λογισμικού τα τελευταία χρόνια σε υπηρεσίες cloud, η άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει οδηγήσει σε ανησυχίες από επενδυτές σχετικά με τους παλαιούς παρόχους λογισμικού.

«Αυτό που είναι σαφές είναι ότι μια από τις πιο σημαντικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι να μεταμορφώσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες αναπτύσσουν κώδικα, δηλαδή λογισμικό», δήλωσε ο Οικονομικός Διευθυντής Dominik Asam στο CNBC. «Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα, μήπως οι πελάτες δεν θα μπορούν πλέον να κάνουν τα πάντα μόνοι τους, και αυτό σημαίνει ότι η πίτα θα συρρικνωθεί;»

«Έτσι, το θέμα είναι πόσο γρήγορα μπορούμε εμείς, ως SAP, να ενσωματώσουμε αυτές τις τεχνολογίες στο χαρτοφυλάκιο Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) μας, ώστε να διατηρήσουμε το πλεονέκτημα των σχετικών οικονομιών κλίμακας», πρόσθεσε.