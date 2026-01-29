Titan: Τα 3,2 δισ. ευρώ άγγιξαν οι προσφορές για το ομόλογο 350 εκατ. ευρώ

Οι εντολές άγγιξαν τα 3,2 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, υπερκαλύπτοντας κατά 9 φορές το αναμενόμενο ποσό.

Mε επιτυχία ολοκλήρωσε o όμιλος Titan την έκδοση νέου εταιρικού ομολόγου ύψους 350 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ισχυρή ανταπόκριση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ομίλου, η θυγατρική της Titan Global Finance Plc ολοκλήρωσε με επιτυχία, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, την έκδοση νέων ομολογιών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (senior unsecured), συνολικής ονομαστικής αξίας €350.000.000, λήξεως 2031, με ετήσιο επιτόκιο 3,5%, οι οποίες φέρουν την εγγύηση της Titan SA.

Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να αγγίζουν τα 3,2 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, υπερκαλύπτοντας κατά 9 φορές το αναμενόμενο ποσό.

Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, ενώ η Titan Global Finance Plc θα υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών στο Euronext Dublin για διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM), την αγορά που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.

Οι BNP PARIBAS, HSBC και Société Générale ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και οι Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, National Bank of Greece, Piraeus Bank and Raiffeisen Bank International ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), σ΄΄μφωνα με την

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο προς την υλοποίηση της στρατηγικής Titan Forward 2029, όπως παρουσιάστηκε κατά την πρόσφατη Investor Day του Ομίλου. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου και τον στρατηγικό του στόχο για τη συνεχή παροχή αποδόσεων κορυφαίου επιπέδου και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, αναδεικνύοντας τη σταθερή του προσήλωση στην επιχειρησιακή αριστεία και στη συνεχή βελτίωση.