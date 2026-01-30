Close Menu
    Γαλλία: Ο Λεκορνί πέρασε όλο τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς ψηφοφορία

    Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένεται να καταθέσουν προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης, οι οποίες όμως δεν είναι πιθανό να εγκριθούν.

    Χρήση της ειδικής εξουσίας που του παρέχει το Σύνταγμα έκανε ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί προκειμένου να περάσει τον προϋπολογισμό της κυβέρνησής του για το 2026 από τη βαθιά διαιρεμένη Εθνοσυνέλευση χωρίς ψηφοφορία, μια κίνηση που είναι πιθανό να προκαλέσει και άλλες προτάσεις μομφής.

    Ο Λεκορνί είχε ήδη επικαλεστεί το Άρθρο 49.3 του Συντάγματος σε ό,τι αφορά το σκέλος των εσόδων αλλά και το σκέλος των δαπανών του νομοσχεδίου προκειμένου να περάσει το σχέδιο προϋπολογισμού από την κάτω βουλή, έπειτα από τρεις μήνες άκαρπων συζητήσεων.

