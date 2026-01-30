Για-συμφωνία-με-τους-Δημοκρατικούς-που-αποτρέπει-νέο-κυβερνητικό-shutdown-στις-ΗΠΑ,-μίλησε-ο-Τραμπ

Σε συμφωνία για την αποφυγή μερικού «shutdown» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και την προσωρινή χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) κατέληξαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για περιορισμούς στις πρακτικές επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Βάσει της συμφωνίας, η Γερουσία αναμένεται να κινηθεί ταχύτατα ώστε να εγκρίνει τα πέντε από τα έξι νομοσχέδια δαπανών που έχουν ήδη περάσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έως τη λήξη του οικονομικού έτους, στις 30 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, προβλέπεται παράταση δύο εβδομάδων στη χρηματοδότηση για το DHS.

«Ελπίζω ότι τόσο οι Ρεπουμπλικανοί όσο και οι Δημοκρατικοί θα δώσουν ένα πολύ αναγκαίο διακομματικό “ΝΑΙ”», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, δηλώνοντας τη στήριξή του στη συμφωνία. «Το μόνο πράγμα που μπορεί να επιβραδύνει αυτή τη χώρα είναι άλλο ένα μακρό και επιζήμιο shutdown του ομοσπονδιακού κράτους», πρόσθεσε.

Οι συνομιλίες μεταξύ του Λευκού Οίκου και των Δημοκρατικών της Γερουσίας ξεκίνησαν αφού σύσσωμο το Δημοκρατικό Κόμμα αρνήθηκε να προχωρήσει στην έγκριση του νομοσχεδίου για τη χρηματοδότηση του DHS, αντιδρώντας έντονα στους θανατηφόρους πυροβολισμούς κατά του διαδηλωτή Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακούς πράκτορες το περασμένο Σάββατο στη Μινεάπολη.

Η Γερουσία, όπου την πλειοψηφία έχουν οι Ρεπουμπλικανοί, αναμενόταν να ψηφίσει σύντομα τη συμφωνία και να στείλει το τροποποιημένο πακέτο δαπανών πίσω στη Βουλή. Ωστόσο, η χρηματοδότηση μεγάλου μέρους της κυβέρνησης λήγει το βράδυ της Παρασκευής, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός σύντομου shutdown, καθώς οι βουλευτές δεν βρίσκονται αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον και επιστρέφουν κανονικά τη Δευτέρα. Η καταληκτική προθεσμία είναι η 12:01 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το γραφείο του επικεφαλής της μειοψηφίας της Γερουσίας, Τσακ Σούμερ, ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνηθεί ο διαχωρισμός των πέντε διακομματικών νομοσχεδίων από την παράταση χρηματοδότησης του DHS. Εκπρόσωπος του επικεφαλής της πλειοψηφίας, Τζον Θουν, ανέφερε ότι οι Ρεπουμπλικανοί εξακολουθούν να μετρούν τις διαθέσεις των γερουσιαστών τους, αν και τις τελευταίες ημέρες επικρατεί μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Ο Τζον Θουν δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Λευκό Οίκο για τις διαπραγματεύσεις με τους Δημοκρατικούς, ενώ ο Τραμπ είχε προϊδεάσει για τη στήριξή του στο γενικό πλαίσιο της συμφωνίας νωρίτερα, σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. «Αυτή είναι μια στιγμή αλήθειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε ο Τσακ Σούμερ σε ομιλία του στη Γερουσία.

Η πίεση χρόνου παραμένει έντονη, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή στο πακέτο από τη Γερουσία θα πρέπει να εγκριθεί εκ νέου από τη Βουλή. Ήδη, ψηφοφορία για την προώθηση του νομοσχεδίου απέτυχε το απόγευμα της Πέμπτης, με ορισμένους γερουσιαστές να καταψηφίζουν εν αναμονή περαιτέρω συνομιλιών.

Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας έχουν θέσει ως όρο μια συνολική αναθεώρηση της μεταναστευτικής επιβολής, ζητώντας, μεταξύ άλλων, υποχρεωτική χρήση καμερών σώματος, αυστηρότερους κανόνες για τα εντάλματα και τον τερματισμό των περιπολιών χωρίς συγκεκριμένη στόχευση. Ζητούν οι αλλαγές να ενσωματωθούν νομοθετικά στο νομοσχέδιο για το DHS, απορρίπτοντας απλές διοικητικές παρεμβάσεις ή υποσχέσεις εκτελεστικών ενεργειών.

«Δεν θα ζητήσουμε πλήρη επανεγγραφή του νόμου και δεν θα ζητήσουμε πράγματα αδύνατα να γίνουν τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι, που ηγείται των διαπραγματεύσεων από πλευράς Δημοκρατικών.

Ο γερουσιαστής Τιμ Κέιν υποστήριξε ότι οι Ρεπουμπλικανοί και ο Λευκός Οίκος εμφανίζονται πολύ πιο πρόθυμοι για συμφωνία σε σχέση με πέρυσι, όταν οι Δημοκρατικοί είχαν προκαλέσει παρατεταμένο shutdown για τις επιδοτήσεις υγείας. «Χρειάζονται μια έξοδο κινδύνου», είπε, προσθέτοντας ότι η οργή για όσα συνέβησαν στη Μινεάπολη δεν περιορίζεται στους Δημοκρατικούς, αλλά αγγίζει και Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους.

Από την πλευρά τους, οι Ρεπουμπλικανοί ηγέτες και ο Λευκός Οίκος έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα αποδέχονταν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των μεταναστευτικών αρχών, χωρίς όμως να στηρίζουν δημόσια την αναθεώρηση των νομοσχεδίων δαπανών. Ο Τζον Θουν και η πρόεδρος της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας, Σούζαν Κόλινς, έχουν δηλώσει ότι προτιμούν να τεθούν προς ψήφιση και τα έξι νομοσχέδια μαζί, αν και δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο διαχωρισμού.

43 ημέρες κράτησε το τελευταίο shutdown

Ακόμα, πάντως, κι αν το shutdown τεθεί ξανά σε ισχύ, οι ΗΠΑ δεν αναμένεται να ζήσουν επανάληψη του αδιεξόδου του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου, όταν καταγράφτηκε η πιο μακρά δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους στην ιστορία, διάρκειας 43 ημερών, εξαιτίας της διένεξης για τις φοροαπαλλαγές και τις ενισχύσεις της ασφάλισης υγείας.