Γκραμένια:-Ο-esm-θα-μπορούσε-να-χρησιμοποιηθεί-για-την-άμυνα

Μόνο οι χώρες – μέλη της Ευρωζώνης θα μπορούσαν να πάρουν τα δάνεια αυτά και όχι όσες δεν χρησιμοποιούν το ενιαίο νόμισμα, όπως η Πολωνία.

Μήνυμα πως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), το ευρωπαϊκό ταμείο για την αντιμετώπιση κρίσεων με δύναμη πυρός άνω των 430 δισ. ευρώ, θα μπορούσε να δανείσει σε χώρες χρήματα για την άμυνα, έστειλε ο επικεφαλής του, Πιέρ Γκραμένια.

Μιλώντας στο Reuters, ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, δήλωσε ότι ο ESM θα μπορούσε να χορηγήσει δάνεια για την άμυνα χωρίς να ζητήσει σε αντάλλαγμα σκληρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο οι χώρες – μέλη της Ευρωζώνης θα μπορούσαν να πάρουν τα δάνεια αυτά και όχι όσες δεν χρησιμοποιούν το ενιαίο νόμισμα, όπως η Πολωνία.

«Σ’ αυτούς τους καιρούς γεωπολιτικής αναταραχής, που έχει προκαλέσει υψηλότερες δαπάνες, κόστη για την άμυνα σε όλες τις χώρες, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό του ESM», υπογράμμισε.

Παράλληλα, επισήμανε τη χορήγηση πιστώσεων για την άμυνα σε χώρες με καλή δημοσιονομική υγεία, οι προϋπολογισμοί των οποίων είναι όμως οριακοί, ιδιαίτερα μικρότερες χώρες μέλη της ευρωζώνης.

«Έχουμε εργαλεία. Είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό. Είναι προφανές ότι η σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ γίνεται όλο και πιο δύσκολη» πρόσθεσε.