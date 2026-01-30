Δένδιας:-Προφανώς-η-Ελλάδα-δεν-μπορεί-να-πάρει-στα-σοβαρά-τη-«διαρκή»-navtex-της-Τουρκίας

«Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μια τέτοια προσέγγιση και το ξέρει η Τουρκία», ξεκαθάρισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στην χθεσινή δήλωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας για τις «επ’ αόριστον NAVTEX».

Μιλώντας σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον Alpha Radio, υπογράμμισε ότι οι διαρκείς τουρκικές NAVTEX στο Αιγαίο δεν έχουν καμία νομική ουσία και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο κ. Δένδιας πρόσθεσε ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αφήνοντας αιχμές για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους πίσω από τις τουρκικές ανακοινώσεις.

Κατέληξε, τέλος, ότι η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί ή να νομιμοποιήσει στην πράξη τέτοιου είδους ενέργειες.

Οριστικοποιήθηκε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας – Πότε αναμένεται συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

Σημειώνεται πως οριστικοποιήθηκε η διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας στην Άγκυρα, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως επιβεβαίωσε ανώτατη διπλωματική πηγή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 16 Φεβρουαρίου και θα είναι η πρώτη μετά τη συνάντησή τους στην Άγκυρα στις 13 Μαΐου 2024.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας αναμένεται «κατά πάσα βεβαιότητα» έως τα μέσα Φεβρουαρίου, καθώς στη συνέχεια ξεκινά το Ραμαζάνι. Πρόκειται για συνάντηση ιδιαίτερης σημασίας, καθώς «η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας κρίνεται απολύτως αναγκαία, προκειμένου να αποφεύγονται κρίσεις και να διασφαλίζεται η ηρεμία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις», σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και αστάθειας.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή, «Αθήνα και Άγκυρα συμμερίζονται την άποψη ότι τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο». Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι «μπορεί κανείς εύκολα να φανταστεί πώς θα ήταν τα πράγματα εάν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαν διαρραγεί». Αν και – όπως επισήμανε – «δεν έχει επιτευχθεί σύγκληση στα θεμελιώδη ζητήματα», έχει καταστεί εφικτό «να αποφευχθούν σοβαρές εντάσεις και να παραμείνουν σε χαμηλό επίπεδο ζητήματα που στο παρελθόν οδηγούσαν σε κρίσεις».

Αναφορικά με τις προσδοκίες της ελληνικής πλευράς, η ανώτατη διπλωματική πηγή ανέφερε ότι η Αθήνα προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «δεν υπάρχουν ακόμη οι συνθήκες για το μεγάλο βήμα». Όπως διευκρίνισε, Ελλάδα και Τουρκία δεν είναι σε θέση να εισέλθουν σε ουσιαστική συζήτηση για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, καθώς δεν υφίσταται κοινή θέση ως προς το εύρος τους, ζήτημα το οποίο η ελληνική πλευρά θεωρεί αδιαπραγμάτευτο. «Δεν πρόκειται να μπούμε σε συζήτηση για κανένα θέμα κυριαρχίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, στη βάση της θετικής ατζέντας και του πολιτικού διαλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Σε ό,τι αφορά στην πρόσφατη NAVTEX αόριστης διάρκειας στο Αιγαίο, η ανώτατη διπλωματική πηγή έκανε λόγο για πάγιες τουρκικές πρακτικές που αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο. Χαρακτήρισε την τουρκική NAVTEX «παντελώς ανυπόστατη», επισημαίνοντας ότι εργαλειοποιείται ένας μηχανισμός που προβλέπεται αποκλειστικά για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Όπως διευκρίνισε, το ζήτημα θα τεθεί από την ελληνική πλευρά στις συνομιλίες στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Τέλος, η ίδια πηγή εκτίμησε ότι πρόκειται για προσπάθεια της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει τη NAVTEX ως έμμεση απειλή και να διαμορφώσει μαξιμαλιστική θέση χωρίς νομικά ερείσματα, κάτι που – όπως σημείωσε – «το αντιλαμβάνεται και η ίδια η Άγκυρα».

