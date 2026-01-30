«Εκλεκτός»-του-Τραμπ-για-διάδοχος-του-Πάουελ-στη-fed-ο-Κέβιν-Γουόρς

«Γνωρίζω τον Κέβιν εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μείνει ως ένας από τους καλύτερους Προέδρους της Fed» τόνισε ο Ντ. Τραμπ.

Τον Κέβιν Γουόρς επέλεξε για να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ ως πρόεδρο της Fed (η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται τον Μάιο) ο Ντόναλντ Τραμπ βάζοντας τέλος σε μία πεντάμηνη «οδύσσεια» που προκάλεσε πρωτοφανή αναταραχή. «Γνωρίζω τον Κέβιν εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μείνει ως ένας από τους καλύτερους Προέδρους της Fed, ίσως ο καλύτερος. Είναι κομμένος και ραμμένος για τη θέση και δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ» υπογράμμισε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ποιος είναι ο Κέβιν Γουόρς

Ο Κέβιν Γουόρς πρώην διοικητής της Fed την περίοδο 2006-2011, είναι 55χρονος οικονομολόγος, συνδεδεμένος με το Ινστιτούτο Hoover. Αν και στο παρελθόν θεωρούνταν «γεράκι», πλέον εμφανίζεται πιο δεκτικός σε μειώσεις επιτοκίων. Διατηρεί, επίσης, οικογενειακές σχέσεις με το περιβάλλον Τραμπ. Σε μια συνέντευξη στο CNBC το περασμένο καλοκαίρι ζήτησε «αλλαγή καθεστώτος» στη Fed. «Το έλλειμμα αξιοπιστίας έγκειται στους εν ενεργεία αξιωματούχους που βρίσκονται στη Fed, κατά την άποψή μου», δήλωσε.

Η επιλογή του πιθανότατα δεν θα προκαλέσει αναταραχές στις αγορές, λόγω της προηγούμενης εμπειρίας του στη Fed και της άποψης της Wall Street ότι δεν θα ακολουθεί πάντα τις εντολές του Τραμπ, αν και υπέρμαχος των χαμηλών επιτοκίων. Ο ίδιος έχει υπάρξει έντονος επικριτής της Fed, ασκώντας δριμεία κριτική σχεδόν σε κάθε πτυχή της πολιτικής της, από τη μεγάλη εξάρτησή της από τα οικονομικά δεδομένα (data dependend) έως τη χρήση των assets στον ισολογισμό της.

Κατά την πρώτη του θητεία στη Fed, ο Γουόρς είχε αποκτήσει τη φήμη «γερακιού», δηλαδή υποστήριζε συνήθως υψηλότερα επιτόκια και έδινε έμφαση στους κινδύνους από τον πληθωρισμό. Ωστόσο, πλέον θεωρείται μια φωνή που θα στήριζε τη μείωση των επιτοκίων στο άμεσο μέλλον. Ο πεθερός του, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ρόναλντ Λόντερ, είναι εδώ και χρόνια δωρητής και σύμμαχος του Τραμπ.

Πριν από τον διορισμό του στο ΔΣ της Fed, από το 2002 έως το 2006, ο Γουόρς διετέλεσε Ειδικός Βοηθός του Προέδρου για την Οικονομική Πολιτική και Εκτελεστικός Γραμματέας του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου. Από την «επικύρωση» του Πάουελ το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο κ. Τραμπ, έχει επίμονα πιέσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μειώσουν επιθετικά τα επιτόκια.

Ακόμα και με τρεις διαδοχικές μειώσεις στο δεύτερο μέρος του 2025 (ενώ αποφάσισε την Τετάρτη να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της), ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε τα καλέσματα για χαμηλότερα επιτόκια με «πυρά» στον Πάουελ για τα κόστη στην τεράστια ανακαίνιση της έδρας της Fed στην Ουάσινγκτον.

Η απόφαση του Τραμπ να προτείνει τον Γουόρς έρχεται σε μια από τις πιο επισφαλείς στιγμές για την Fed εδώ και δεκαετίες – με τον πληθωρισμό να μην έχει ηττηθεί πλήρως, τον δανεισμό να κλιμακώνεται και την ίδια την Fed να αντιμετωπίζει ασυνήθιστα άμεση πολιτική πίεση για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί νομισματική πολιτική.

Από την πλευρά του ο Τζερόμ Πάουελ εκτίμησε πως η ανεξαρτησία της Fed έχει εξυπηρετήσει καλά τους ανθρώπους. «Η νομισματική πολιτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να επηρεάσει την οικονομία με τρόπο που θα είναι πολιτικά χρήσιμος. Η αξιοπιστία της Fed θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθεί εάν χαθεί», προειδοποίησε.