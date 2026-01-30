Εταιρεία – μαΐμού ζητούσε επιστροφή ΦΠΑ για Ferrari

Ετερόρρυθμη εταιρία ζήτησε επιστροφή ΦΠΑ ποσού άνω των 61.000 € το οποίο προέκυψε από την αγορά οχήματος μάρκας Ferrari αξίας 256.303 ευρώ.

Η επιχείρηση είχε δηλώσει ως δραστηριότητα την ενοικίαση οχημάτων. Ωστόσο μετά από έλεγχο της εφορίας και αφού δεν προσκομίστηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την κατοχή του, δεν αναγνωρίστηκε το ποσό επιστροφής.

Πιο συγκεκριμένα, εταιρία προχώρησε στην αγορά μίας Ferrari καθαρής αξίας 256.303 ευρώ. Kατόπιν ζήτησε επιστροφή ΦΠΑ 61.752,72 ευρώ. Η ΔΟΥ με τον έλεγχο που έκανε για την επιστροφή, δεν αναγνώρισε το ποσό αυτό για επιστροφή. Η επιχείρηση άσκησε ενδικοφανή προσφυγή και την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ).

Με βάση και την απόφαση 3045/13.11.2025, η εν λόγω εταιρία συστάθηκε στα τέλη Οκτωβρίου του 2024 με αντικείμενο τις υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, τον Δεκέμβριο, αύξησε σημαντικά το κεφάλαιό της και τροποποίησε το καταστατικό της, προσθέτοντας και τις υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό. Στο πλαίσιο της νέας δραστηριότητας εισήγαγε από τη Γερμανία ένα υπερπολυτελές αυτοκίνητο μάρκας Ferrari αξίας άνω των 256.000 ευρώ, καταβάλλοντας τον αναλογούντα ΦΠΑ (61.752, 72 ευρώ) στο τελωνείο. Στη συνέχεια ζήτησε την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου.

Τι διαπίστωσαν οι ελεγκτές

Το αίτημα της συγκεκριμένης επιχείρησης «χτύπησε κόκκινο» στην Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων η οποία ζήτησε από την ΔΟΥ Πρέβεζας να προχωρήσει σε προληπτικό έλεγχο.

Κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου, τον Φεβρουάριο του 2025, διαπιστώθηκε ότι η έδρα που είχε δηλωθεί αντιστοιχούσε σε χώρο μόλις 10 τ.μ. σε γκαράζ πολυκατοικίας ιδιοκτησίας εταίρου της επιχείρησης, χωρίς επαγγελματική σήμανση ή ενδείξεις λειτουργίας επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων.

Επιπλέον, το πολυτελές όχημα δεν ήταν στο σημείο με την εταιρία να δηλώνει ότι εκείνη την περίοδο βρίσκονταν στην Αθήνα. Ο έλεγχος επαναλήφθηκε στις αρχές καλοκαιριού, τον Ιούνιο του 2025, χωρίς να εντοπίζεται και πάλι το όχημα αλλά και να μην προκύπτουν στοιχεία δραστηριότητας στον χώρο ενοικίασης οχημάτων.

Κανένα αποδεικτικό

Εκτός από τα φορολογικά παραστατικά αγοράς και εκτελωνισμού και τα έγγραφα του Υπουργείου Τουρισμού για την ένταξη του οχήματος προς εκμίσθωση, δεν προσκομίστηκαν συμβάσεις, τιμολόγια, φωτογραφικό υλικό ή οποιοδήποτε αποδεικτικό ότι η Ferrari χρησιμοποιήθηκε, έστω και μία φορά, για φορολογητέα πράξη.

Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, η αρμόδια φορολογική διοίκηση δεν έκρινε ότι θα έπρεπε να επιστραφεί ο ΦΠΑ και προχώρησε σε οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού. Η εταιρεία προσέφυγε στη ΔΕΔ, υποστηρίζοντας ότι είχε λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες και ότι η αγορά του οχήματος εντάσσεται στον επιχειρηματικό της σχεδιασμό. Παρόλα αυτά η ΔΕΔ κατέληξε ότι το δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ δεν κρίνεται από την πρόθεση ή την καταστατική πρόβλεψη, αλλά από την πραγματική χρήση των αγαθών για πράξεις που υπάγονται στον φόρο. Και σε περίπτωση αμφισβήτησης, το βάρος της απόδειξης βαραίνει τον φορολογούμενο.