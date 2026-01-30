ΕΥΔΑΠ:-Τοποθέτηση-Γενικού-Διευθυντή-Οικονομικών-και-Εφοδιαστικής-Αλυσίδας

Την τοποθέτηση του κ. Σπύρου Στάμου αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Την τοποθέτηση του κ. Σπύρου Στάμου στη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Chief Financial Officer/CFO) αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ κατά την συνεδρίαση της 28ης Ιανουαρίου 2026.

Η επιλογή του νέου Γενικού Διευθυντή έγινε σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της ΕΥΔΑΠ, με διαδικασία η οποία υλοποιήθηκε σε εναρμόνιση με την εγκεκριμένη “Διαδικασία Τοποθέτησης Ανώτερων Στελεχών” της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Ο κ. Στάμου είναι ανώτατο στέλεχος στον χώρο των οικονομικών με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία, κυρίως στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των υποδομών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έχει διακριθεί για την ικανότητά του να ηγείται στρατηγικών μετασχηματισμών, να ενισχύει την αποδοτικότητα και να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τις επιχειρήσεις που υπηρετεί. Συνδυάζει βαθιά οικονομική κατάρτιση με ηγετικές δεξιότητες, στρατηγική σκέψη και καινοτομία.