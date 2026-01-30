Ευρωαγορές:-Θετικό-κλείσιμο-μιας-εβδομάδας,-γεμάτης-εταιρικά-αποτελέσματα

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν υψηλότερα την Παρασκευή 30/1, καθώς η διεθνής πολιτική και τα εταιρικά αποτελέσματα παραμένουν στο επίκεντρο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,64% στις 611,00 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τις βασικές χρηματιστηριακές αγορές σε θετικό έδαφος. Πιο αναλυτικά τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν ως εξής:

Βρετανικός FTSE: +0,51% στις 10.223,54μονάδες,

Γαλλικός CAC 40: +0,68% στις 8.126,53 μονάδες,

Γερμανικός DAX: +0,85% στις 24.515,73 μονάδες,

Ισπανικός IBEX: +1,66% στις 17.880,90 μονάδες,

Ιταλικός MIB: +1,00% στις 45.527,42 μονάδες.

Η εβδομάδα ήταν γεμάτη εταιρικά αποτελέσματα στην Ευρώπη, με την Παρασκευή να είναι σχετικά πιο ήσυχη όσον αφορά τις ανακοινώσεις, πριν μια νέα σειρά εταιρειών δημοσιεύσει αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα.

Οι μετοχές της Adidas, της γερμανικής γιγάντιας εταιρείας αθλητικών ειδών, ενισχύθηκαν σχεδόν 4% την Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση προκαταρκτικών οικονομικών στοιχείων την Πέμπτη. Τα στοιχεία έδειξαν ότι τα έσοδα με σταθερό συνάλλαγμα αυξήθηκαν κατά 13% το 2025, φτάνοντας σε ρεκόρ τα 24,8 δισεκατομμύρια ευρώ (29,6 δισεκατομμύρια δολάρια).

Εν τω μεταξύ, η CaixaBank της Ισπανίας ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Παρασκευής ότι τα καθαρά της κέρδη αυξήθηκαν 1,8%, φτάνοντας τα 5,89 δισεκατομμύρια ευρώ (7 δισεκατομμύρια δολάρια), υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 5,78 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα μερίσματα αυξήθηκαν κατά 15%, στα 0,50 ευρώ ανά μετοχή. Η τράπεζα χαρακτήρισε το 2025 «εξαιρετική χρονιά» και αναβάθμισε τους στόχους ανάπτυξης και κερδοφορίας της. Οι μετοχές της τράπεζας έκλεισαν με άνοδο 6,7%.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι προτείνει τον πρώην διοικητή της Fed, Κέβιν Γουορς, που υπηρέτησε κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, ως διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στη θέση του Προέδρου της Federal Reserve.

Η απόφαση ολοκληρώνει μια διαδικασία που ξεκίνησε επισήμως το περασμένο καλοκαίρι, αλλά ουσιαστικά είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα, με τον Τραμπ να επικρίνει τη Fed υπό την ηγεσία του Πάουελ σχεδόν από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2018.

«Παρότι τα πρόσφατα σχόλια του Γουορς ήταν υπέρ της μείωσης των επιτοκίων, στο παρελθόν είχε ασκήσει αυστηρή κριτική στην εκτεταμένη χρήση του ισολογισμού της Fed», ανέφερε ο Τζιμ Ριντ της Deutsche Bank σε σημείωμά του την Παρασκευή πριν την ανακοίνωση της υποψηφιότητας.

«Τα κρατικά ομόλογα και τα futures μετοχών αντέδρασαν αρνητικά … η αρχική αντίδραση της αγοράς δείχνει ότι η υποστήριξη της Fed για τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι λιγότερο ισχυρή υπό την ηγεσία του Γουορς σε σύγκριση με άλλους υποψηφίους».