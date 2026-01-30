Ευρωζώνη:-Ανθεκτική-η-οικονομία-και-καλύτερη-από-την-αναμενόμενη-η-ανάπτυξη-το-γ’-τρίμηνο-2025

Η οικονομία της ευρωζώνης άντεξε στο τέλος του 2025, με τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες χώρες της περιοχής να σημειώνουν ανάπτυξη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη.

Προκαταρκτικά στοιχεία από τη Eurostat έδειξαν ότι η οικονομία της ευρωζώνης αναπτύχθηκε κατά 0,3% κατά τους τελευταίους τρεις μήνες του περασμένου έτους, αμετάβλητη από το γ’ τρίμηνο.

Πρόκειται για ποσοστό καλύτερο από τις προσδοκίες της αγοράς, η οποία ανέμενε αύξηση 0,2%. Σε ετήσια βάση, η αύξηση του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε λιγότερο από τις ανησυχίες, στο 1,3% από 1,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, και κατά 0,4% και 0,8% στην Ιταλία και την Ισπανία, αντίστοιχα. Η Γαλλία παρέμεινε στάσιμη λόγω του αδιεξόδου στον προϋπολογισμό.

Η Ιρλανδία, τα στοιχεία του ΑΕΠ της οποίας επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το εμπόριο και τις χρηματοοικονομικές ροές μεταξύ αυτής και των ΗΠΑ, κατέγραψε απότομη συρρίκνωση 0,6% τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους.

