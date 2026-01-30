ΗΠΑ-και-Νότια-Κορέα-χρειάζονται-περισσότερες-διαβουλεύσεις-για-την-εμπορική-συμφωνία,-λέει-η-Σεούλ

Η Νότια Κορέα χρειάζεται περισσότερη συζήτηση με τις ΗΠΑ σχετικά με μια εμπορική συμφωνία στην οποία κατέληξαν πέρυσι, δήλωσε ο υπουργός Βιομηχανίας μετά από δύο ημέρες συνομιλιών έως την Παρασκευή με τον ομόλογό του, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των δασμών.

«Ήταν μια ευκαιρία να βελτιώσουμε την αμοιβαία κατανόηση σχετικά με την πρόθεση των ΗΠΑ να αυξήσουν τους δασμούς και να επιδιώξουμε συμβιβασμό, αλλά εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε περισσότερη συζήτηση με την αμερικανική πλευρά», φέρεται να δήλωσε ο υπουργός Κιμ Γιονγκ-κουάν σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο το Σάββατο.

Ο Κιμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει από το κοινοβούλιο την ταχεία ψήφιση νομοσχεδίου για τις αμερικανικές επενδύσεις κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του με τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, τονίζοντας τη θέση της Σεούλ ότι η εμπορική συμφωνία θα εφαρμοστεί ομαλά, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Κιμ και ο Λούτνικ συμφώνησαν επίσης ότι τα επενδυτικά έργα θα πρέπει να είναι αμοιβαία επωφελή, ανέφερε το υπουργείο.

«Θα βρεθεί λύση», τόνισε ο πρόεδρος Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα θα βρουν μια λύση, αφού απείλησε μια μέρα νωρίτερα να αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές από τον ασιατικό σύμμαχο, παραπονούμενος ότι η Σεούλ δεν είχε τηρήσει το μέρος της στην εμπορική συμφωνία, κάτι που εξέπληξε τους Νοτιοκορεάτες αξιωματούχους.

- Reuters