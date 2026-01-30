ΗΠΑ:-Νέες-κυρώσεις-κατά-του-Ιράν-μεταξύ-των-οποίων-και-του-υπουργού-Εσωτερικών

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ έλαβε σήμερα πρόσθετα μέτρα κατά Ιρανών αξιωματούχων που είναι υπεύθυνοι για την βάναυση καταστολή του ίδιου του λαού από το ιρανικό καθεστώς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, μεταξύ των αξιωματούχων που κυρώθηκαν σήμερα είναι ο Εσκαντάρ Μομένι Καλαγκάρι – υπουργός Εσωτερικών του Ιράν – ο οποίος επιβλέπει τις δολοφονικές Δυνάμεις Επιβολής του Νόμου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (LEF), μια βασική οντότητα υπεύθυνη για τον θάνατο χιλιάδων ειρηνικών διαδηλωτών.

Ακόμη, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «το OFAC όρισε επίσης τον Μπαμπάκ Μορτέζα Ζαντζάνι, έναν εγκληματία Ιρανό επενδυτή που στο παρελθόν υπεξαίρεσε δισεκατομμύρια δολάρια από έσοδα από το ιρανικό πετρέλαιο, τα οποία δικαιωματικά ανήκαν στον ιρανικό λαό και δεν ανακτήθηκαν ποτέ πλήρως. Αποφυλακισμένος για να ξεπλύνει χρήματα για το καθεστώς, ο Ζαντζάνι έχει παράσχει οικονομική υποστήριξη σε μεγάλα έργα που υποστηρίζουν το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και το ιρανικό καθεστώς γενικότερα».

«Επιπλέον, για πρώτη φορά, το OFAC όρισε δύο χρηματιστήρια ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τον Ζαντζάνι και έχουν επεξεργαστεί μεγάλους όγκους κεφαλαίων που σχετίζονται με αντισυμβαλλόμενους που συνδέονται με το IRGC. Αυτό σηματοδοτεί τον πρώτο χαρακτηρισμό από το OFAC ενός χρηματιστηρίου ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για λειτουργία στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ιρανικής οικονομίας», προσθέτει.

Μπέσεντ για Ιράν: Σαν αρουραίοι σε ένα βυθιζόμενο πλοίο

«Αντί να οικοδομήσει ένα ευημερούν Ιράν, το καθεστώς επέλεξε να σπαταλήσει ό,τι έχει απομείνει από τα έσοδα του έθνους από το πετρέλαιο στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, πυραύλων και τρομοκρατικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν και έχει δώσει εντολή στο Υπουργείο Οικονομικών να επιβάλει κυρώσεις σε μέλη του καθεστώτος. Το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να στοχοποιεί ιρανικά δίκτυα και διεφθαρμένες ελίτ που πλουτίζουν εις βάρος του ιρανικού λαού. Αυτό περιλαμβάνει τις προσπάθειες του καθεστώτος να εκμεταλλευτεί ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να αποφύγει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτήσει κυβερνοεγκληματικές επιχειρήσεις. Σαν αρουραίοι σε ένα βυθιζόμενο πλοίο, το καθεστώς στέλνει μανιωδώς κεφάλαια που κλέβονται από ιρανικές οικογένειες σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Να είστε σίγουροι, το Υπουργείο Οικονομικών θα αναλάβει δράση».

«Η σημερινή δράση λαμβάνεται σύμφωνα με το Εκτελεστικό Διάταγμα (E.O.) 13553, το οποίο επιτρέπει την επιβολή κυρώσεων σε ορισμένα άτομα σε σχέση με σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρνηση του Ιράν· το E.O. 13224, όπως τροποποιήθηκε, μια αντιτρομοκρατική αρχή· και το E.O. 13902, το οποίο στοχεύει τους χρηματοοικονομικούς, πετρελαϊκούς και πετροχημικούς τομείς του Ιράν. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του Προεδρικού Υπομνήματος Εθνικής Ασφάλειας 2 (NSPM-2) του Προέδρου, το οποίο αποτελεί τη βάση της συνεχιζόμενης εκστρατείας μέγιστης οικονομικής πίεσης του Υπουργείου Οικονομικών κατά των δικτύων σκιώδους τραπεζικής, ξεπλύματος χρήματος και αποφυγής κυρώσεων του Ιράν και έχει επηρεάσει την ικανότητα του ιρανικού καθεστώτος να πουλάει το πετρέλαιό του για να υποστηρίξει την αποσταθεροποιητική του συμπεριφορά και να ανακτήσει αυτά τα κεφάλαια. Το 2025, η OFAC επέβαλε κυρώσεις σε περισσότερα από 875 άτομα, σκάφη και αεροσκάφη στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας», καταλήγει η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.