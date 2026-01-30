Η ελληνική αγορά σε αμερικανική συσκευασία

Το Global X MSCI Greece ETF (GREK) δείχνει πως έχει μπει πια στο επενδυτικό ραντάρ πολλών Αμερικανών και διεθνών επενδυτών. Η πρόσφατη επίδοσή του έχει προκαλέσει αναπροσαρμογή στρατηγικών στον κόσμο των ETFs, τονώνοντας την αισιοδοξία για την ελληνική αγορά. Το ETF, που είναι εισηγμένο στη Νέα Υόρκη και παρακολουθεί τον MSCI All Greece Select 25/50 Index, εκφράζει την εξέλιξη της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς σε όρους πρόσβασης, τιμής και συμμετοχής κεφαλαίου από το εξωτερικό.

Πριν συνεχίσω θα ήθελα να αναφέρω ότι η ανάλυση που ακολουθεί αφορά το πώς διαβάζεται η εικόνα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και όχι το πού θα κλείσει η αγορά σήμερα ή αύριο. Τα δεδομένα που εξετάζονται έχουν μηνιαίο χρονικό βάθος και δεν σχετίζονται με τις ημερήσιες ή τις εβδομαδιαίες διακυμάνσεις.

Το GREK λειτουργεί στην πράξη ως ο βασικός αγωγός μέσω του οποίου το αμερικανικό και διεθνές κεφάλαιο αποκτά άμεση συμμετοχή στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Πρόκειται για ένα ETF σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποτυπώνει το μεγαλύτερο και πιο ρευστό κομμάτι του ελληνικού χρηματιστηρίου, με συγκεκριμένους κανόνες στάθμισης και συγκέντρωσης. Παράλληλα επενδύει τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του στις μετοχές του δείκτη ή σε ADRs και GDRs αυτών των εταιρειών, προσφέροντας έκθεση στην Ελλάδα με όρους που καταλαβαίνει και εμπιστεύεται ο διεθνής επενδυτής.

Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου δείχνει πού κατευθύνονται τα μεγάλα στοιχήματα. Στην κορυφή βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα, με βάρος 15,96%, αποτελώντας τον βασικό πυλώνα του ETF. Ακολουθεί η Eurobank με 12,14%, η Τράπεζα Πειραιώς με 10,48% και η Alpha Bank με 9,86%. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκεντρώνουν συνολικά σχεδόν το 49% του GREK, στοιχείο που αποτυπώνει πόσο κεντρικός είναι ο τραπεζικός κλάδος στη διεθνή ανάγνωση της ελληνικής αγοράς. Για τους Αμερικανούς διαχειριστές, οι ελληνικές τράπεζες συνδέονται άμεσα με την πιστωτική επέκταση, τη δημιουργία κερδών, τη διανομή μερισμάτων και την επαναφορά του χρηματοπιστωτικού τομέα σε κανονικούς ρυθμούς.

Πέρα από τις τράπεζες, το ETF ενσωματώνει τίτλους που προσθέτουν βάθος και πλάτος στην εικόνα της οικονομίας. Η ΔΕΗ συμμετέχει με βάρος 4,65%, εκφράζοντας τον ενεργειακό μετασχηματισμό και το αποτύπωμα των υποδομών. Η Metlen Energy & Metals ακολουθεί με 4,05%, συνδέοντας το GREK με τη βαριά βιομηχανία, τα μέταλλα, την ενέργεια και την εξαγωγική δραστηριότητα. Ο ΟΠΑΠ με 3,84% δίνει έκθεση στη σταθερή παραγωγή ταμειακών ροών, ενώ η Titan με 3,76% φέρνει στο χαρτοφυλάκιο τον κατασκευαστικό και βιομηχανικό κύκλο των υποδομών. Ο ΟΤΕ, με βάρος 3,72%, καλύπτει τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογικής υποδομής, ενώ η Motor Oil με 3,64% συμπληρώνει το ενεργειακό σκέλος με έκθεση στη διύλιση και τα καύσιμα.

Συνολικά, οι δέκα μεγαλύτερες συμμετοχές αντιστοιχούν σε περίπου 72% του ETF, δείχνοντας ότι το GREK δεν είναι ένα “αραιό” προϊόν, αλλά ένα συμπυκνωμένο στοίχημα πάνω στους τίτλους που θεωρούνται βαρόμετρο για την Ελλάδα. Αυτό ακριβώς είναι που το κάνει ελκυστικό στους Αμερικανούς επενδυτές: δεν χρειάζεται να επιλέξουν μεμονωμένες μετοχές σε μια αγορά που δεν γνωρίζουν σε βάθος. Αγοράζουν ένα εργαλείο που συγκεντρώνει τις βασικές δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας σε ένα ticker, με καθημερινή διαπραγμάτευση στη Νέα Υόρκη και διαφάνεια στη σύνθεση.

Με απλά λόγια, το GREK λειτουργεί σαν το “κεντρικό παράθυρο” μέσω του οποίου η Ελλάδα εμφανίζεται στο διεθνές ταμπλό. Όταν οι αποδόσεις του τραβούν βλέμματα, όταν οι όγκοι ανεβαίνουν και όταν μπαίνει στα watchlists των αμερικανικών desks, το μήνυμα δεν χρειάζεται μετάφραση: η ελληνική αγορά έχει περάσει σε φάση που παρακολουθείται ενεργά, συγκρίνεται και αξιολογείται μαζί με άλλες διεθνείς επιλογές. Και αυτό, για όποιον διαβάζει τις ροές και όχι μόνο τους τίτλους, λέει πολλά για το τι χτίζεται μπροστά.

Το GREK από απόψεως κίνησης και διαγραμματικής ανάλυσης έχει φτάσει αυτή τη στιγμή σε νέο υψηλό 52 εβδομάδων, στα $77,20 (τώρα βρίσκεται στα $74,74), κινούμενο περίπου +90% πάνω από το 52-εβδομάδων χαμηλό των $39,58, κάτι που έχει τραβήξει την προσοχή ισχυρών επενδυτικών λογαριασμών στις ΗΠΑ . Τα γνωστά “βαθιά” επενδυτικά πορτοφόλια. Παράλληλα, έχουμε και τον τύπο με το μέρος μας, καθώς έχει υπάρξει ένας βομβαρδισμός δημοσιευμάτων που το ανέδειξαν ως ένα από τα πιο δυναμικά εντός των country ETFs του 2025, με πολύ ισχυρή ανοδική απόδοση σε σχέση με άλλα διεθνή προϊόντα. Και όχι φυσικά αδίκως.

Αυτή η “πρόσκληση” για εξερεύνηση της ελληνικής αγοράς δεν προέρχεται μόνο από την διαγραμματική εικόνα αλλά και από θεμελιώδη στοιχεία που τώρα βρίσκονται στο μικροσκόπιο επενδυτών εκτός Ελλάδας – από ισχυρούς τραπεζικούς, βιομηχανικούς και εταιρικούς ισολογισμούς που έχουν βελτιωθεί σημαντικά μέχρι οικονομικές εξελίξεις που έχουν ενισχύσει την εμπιστοσύνη στα ελληνικά assets .

Στο μηνιαίο chart, η εικόνα του GREK είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Μετά από μια μακρά καθοδική περίοδο την προηγούμενη δεκαετία, η τιμή πέρασε σε ανοδική τροχιά από το 2022 και μετά, με σταθερά υψηλότερα χαμηλά. Το επίπεδο των $35 με $44 λειτούργησε ως ζώνη βάσης για εκτόξευση, πάνω στην οποία επί 640 μέρες “χτίστηκε” η επόμενη μεγάλη κίνηση που άρχισε να ξεδιπλώνεται από το Μάρτη του 2025. Η διάσπαση των $44 συνοδεύτηκε από εντυπωσιακή αύξηση όγκων και επιτάχυνση, οδηγώντας μέσα σε 245 μέρες την τιμή προς τα $65,50, επίπεδο που κράτησε την αγορά σε δοκιμασία για περίπου 122 ημέρες.

Προσέξτε τώρα. Η υπέρβαση αυτού του φράγματος άνοιξε τον δρόμο για τα $70, όπου διασπάστηκαν ανοδικά σαν να μην υπήρχαν σπρώχνοντας τη τιμή με ταχύτητα στα $72, $74 και τελευταία πάνω από τα $77. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγάλη ανοδική γωνία κλίσης που έχει πάρει το ETF στο μακροπρόθεσμα διάγραμμα, κάτι που σημαίνει επιτάχυνση της ανοδικής κίνησης. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στην επόμενη ζώνη των $84.

Για να ξέρετε λίγο τι παίζει, η Zacks Investment Research, που αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς αμερικανικούς οίκους ανάλυσης, με έντονη παρουσία σε ETFs, μετοχές και quantitative rankings, έχει ανεβάσει τον πήχη για το GREK, με αναφορές που ανοίγουν τη μεσοπρόθεσμη συζήτηση στην περιοχή των $100.

Μιλάμε δηλαδή για μια εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του +30% από τα τωρινά επίπεδα τιμών με ότι αυτό φυσικά σημαίνει για το Ελληνικό Χρηματιστήριο και το Γενικό Δείκτη, όπου με αυτή τη λογική και τη βαρύτητα που έχουν οι συγκεκριμένες μετοχές θα ξεπεράσει τις 2.850 μονάδες.

Οι παράγοντες που οδηγούν τους Αμερικανούς να βλέπουν μια τέτοια εκτεταμένη ανοδική κίνηση είναι ότι πέρα από το γεγονός που έχει φέρει τις ελληνικές μετοχές να ξεχωρίζουν ανάμεσα στις διεθνείς αγορές, με σημαντικές αποδόσεις και ισχυρούς ρυθμούς που προσελκύουν κεφάλαια από το εξωτερικό, υπάρχουν στον ορίζοντα και οι θεμελιώδεις εξελίξεις όπως η αναβάθμιση της Ελλάδας σε καθεστώς Developed Market από μεγάλους οίκους αξιολόγησης και δείκτες, καθώς και οι σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές .

Αυτό ακριβώς έχει κάνει τους ξένους επενδυτές να “βάζουν” το GREK στο watchlist τους με πολλούς διαχειριστές κεφαλαίων να το εντάσσουν στη μηνιαία τους παρακολούθηση, ενώ η συζήτηση για πιθανές εξελίξεις σε καθεστώς αγοράς δίνει επιπλέον λόγους για μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον.

Έχω πάντως την εντύπωση ότι κάπου στις εξέδρες της αγοράς, έχει αρχίσει να ακούγεται χαμηλόφωνα το μπασκετικό… Εκατό, εκατό, κατοστάρα, εκατό !

