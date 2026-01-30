Η νέα εποχή της Fed με Γουόρς – Τέλος στην ποσοτική χαλάρωση και στοίχημα στην παραγωγικότητα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου την πρόθεσή του να ορίσει τον Κέβιν Γουόρς (Kevin Warsh) ως νέο διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, αντικαθιστώντας τον Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο. Ο διορισμός αυτός έρχεται σε κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια οικονομία και αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της κεντρικής τράπεζας, με άμεσες συνέπειες για τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο άνθρωπος που θα αναλάβει την ισχυρότερη κεντρική τράπεζα

Ο Γουόρς, 55 ετών, δεν είναι άγνωστος στους διαδρόμους της Fed. Υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας από το 2006 έως το 2011, ακριβώς την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Σύμφωνα με τον τότε διοικητή Μπεν Μπερνάνκι, ο Γουόρς ήταν “ένας από τους πιο στενούς συμβούλους και εμπιστευτικούς μου”, με τις επαφές του στη Wall Street και την πολιτική του εμπειρία να αποδεικνύονται ανεκτίμητες κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης μετά το 1929.

Πριν από την πρώτη του θητεία στη Fed, ο Γουόρς εργάστηκε ως οικονομικός σύμβουλος στη Δημοκρατική κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους και ως επενδυτικός τραπεζίτης στην Morgan Stanley. Σήμερα διατηρεί ακαδημαϊκή θέση στο Hoover Institution του Πανεπιστημίου Stanford και εργάζεται ως σύμβουλος στο family office του δισεκατομμυριούχου επενδυτή Stanley Druckenmiller.

Από hawk σε dove: Η αλλαγή θέσης που προκαλεί ερωτηματικά

Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο του διορισμού είναι η φαινομενική μετάβαση του Γουόρς από έναν σκληροπυρηνικό “hawk” (υπέρμαχο υψηλών επιτοκίων) σε έναν πιο φιλελεύθερο “dove” (υποστηρικτή χαμηλών επιτοκίων). Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Fed, ο Γουόρς αντιτάχθηκε επανειλημμένα στις πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης (quantitative easing), ψηφίζοντας εναντίον του δεύτερου γύρου αγορών ομολόγων ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2011. Προειδοποιούσε συνεχώς για τον κίνδυνο πληθωρισμού, ακόμη και όταν η οικονομία βρισκόταν στα πρόθυρα αποπληθωρισμού.

Ωστόσο, στους πρόσφατους μήνες ο Γουόρς έχει αλλάξει ρητορική. Σε άρθρο γνώμης στη Wall Street Journal τον Νοέμβριο 2025, υποστήριξε ότι η Fed “πρέπει να εγκαταλείψει το δόγμα ότι ο πληθωρισμός προκαλείται όταν η οικονομία αναπτύσσεται υπερβολικά και οι εργαζόμενοι αμείβονται υπερβολικά”. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι ο πληθωρισμός είναι αποτέλεσμα υπερβολικών δημόσιων δαπανών.

Το κλειδί της νέας του θέσης βρίσκεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Γουόρς πιστεύει ότι η AI θα λειτουργήσει ως “σημαντική αποπληθωριστική δύναμη, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και ενισχύοντας την αμερικανική ανταγωνιστικότητα”. Εκτιμά ότι μια αύξηση 1 ποσοστιαίας μονάδας στην ετήσια παραγωγικότητα θα μπορούσε να διπλασιάσει τα βιοτικά επίπεδα μέσα σε μία γενιά.

Η άμεση αντίδραση των αγορών

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αντέδρασαν με μικτά συναισθήματα στην ανακοίνωση. Τα futures των αμερικανικών μετοχών υποχώρησαν κατά 0,5% την Παρασκευή το πρωί, αντικατοπτρίζοντας μια προσεκτική στάση των επενδυτών. Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων παρουσίασαν ανάμεικτη εικόνα: τα διετή υποχώρησαν ελαφρά, ενώ τα 30ετή αυξήθηκαν κατά τρεις μονάδες βάσης στο 4,88%.

Το δολάριο ενισχύθηκε κατά 0,4% έναντι όλων των κύριων νομισμάτων, με τον δείκτη - Dollar Index να κερδίζει έδαφος. Αντίθετα, ο χρυσός υποχώρησε απότομα κατά 2,8%, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι ο Γουόρς θα υιοθετήσει λιγότερο χαλαρή νομισματική πολιτική από άλλους υποψήφιους.

Σύμφωνα με τον David Bahnsen, επικεφαλής επενδύσεων της Bahnsen Group, “ο Γουόρς έχει τον σεβασμό και την αξιοπιστία των χρηματοπιστωτικών αγορών”. Η σχετικά περιορισμένη αντίδραση των αγορών αποδίδεται στην εμπειρία του και στην εκτίμηση ότι δεν θα υποκύψει πάντα στις πιέσεις του Λευκού Οίκου.

Το αγκάθι της ανεξαρτησίας της Fed

Ο διορισμός έρχεται σε μια περίοδο πρωτοφανούς πίεσης προς την κεντρική τράπεζα. Ο Τραμπ έχει επιτεθεί επανειλημμένα στον Πάουελ, αποκαλώντας τον “ανόητο τύπο”, “πεισματάρικο μουλάρι” και “Μίστερ Πολύ Αργά”. Η διοίκηση Τραμπ έχει επίσης ξεκινήσει ποινική έρευνα εναντίον του Πάουελ σχετικά με την ανακαίνιση της έδρας της Fed, μια κίνηση που ο ίδιος ο Πάουελ χαρακτήρισε “πρόσχημα” για να ασκηθεί πίεση στην κεντρική τράπεζα.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Thom Tillis της Βόρειας Καρολίνας έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα αποκλείσει την επικύρωση οποιουδήποτε υποψήφιου για τη Fed έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αυτό καθιστά τη διαδικασία επικύρωσης του Γουόρς ιδιαίτερα περίπλοκη.

Το κρίσιμο ερώτημα που θα κληθεί να απαντήσει ο Γουόρς κατά τη διάρκεια της ακρόασής του στη Γερουσία είναι εάν θα μπορέσει να διατηρήσει την ανεξαρτησία της Fed από τις πολιτικές πιέσεις. Η Fed, όπως και οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως, έχει παραδοσιακά λειτουργήσει ανεξάρτητα από τον Λευκό Οίκο, κάτι που θεωρείται βασικό στοιχείο για τη διατήρηση σταθερών χρηματοπιστωτικών συστημάτων.

Η νέα εποχή: Μικρότερη Fed, υψηλότερα standards

Ίσως η σημαντικότερη αλλαγή που θα φέρει ο Γουόρς δεν σχετίζεται με τα επιτόκια αλλά με τη φιλοσοφία λειτουργίας της Fed. Τόσο ο Γουόρς όσο και ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent συμφωνούν απόλυτα σε ένα θέμα: η Fed έχει υπερβεί τις αρμοδιότητές της και πρέπει να επιστρέψει στην κύρια αποστολή της.

Σε ομιλία του τον Απρίλιο 2025 στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο Γουόρς δήλωσε ότι “όσο περισσότερο η Fed εκφράζει απόψεις για θέματα εκτός της αρμοδιότητάς της, τόσο περισσότερο διακινδυνεύει την ικανότητά της να διασφαλίσει σταθερές τιμές και πλήρη απασχόληση”. Πιστεύει ότι ο “διογκωμένος ισολογισμός” της Fed, που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τις μεγαλύτερες εταιρείες σε μια παρελθούσα εποχή κρίσης, μπορεί να μειωθεί σημαντικά.

Αυτή η στάση σημαίνει ότι η εποχή της ποσοτικής χαλάρωσης και των μαζικών αγορών περιουσιακών στοιχείων από την Fed μπορεί να φτάνει στο τέλος της. Ο Γουόρς υποστηρίζει ότι η Fed πρέπει να επικεντρωθεί στα επιτόκια και όχι στις αγορές ομολόγων και στεγαστικών τίτλων. Θέλει το “περιθώριο” από τη μείωση του ισολογισμού να ανακατανεμηθεί με τη μορφή χαμηλότερων επιτοκίων για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τι σημαίνει αυτό για τις χρηματαγορές

Οι επενδυτές θα πρέπει να προετοιμαστούν για ένα διαφορετικό περιβάλλον ρευστότητας. Ο Γουόρς είναι σαφής στην αντίθεσή του προς την ποσοτική χαλάρωση, κάτι που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το τοπίο ρευστότητας που έχει υποστηρίξει τα ρίσκο assets, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών και των κρυπτονομισμάτων, από το 2008 και μετά.

Σύμφωνα με αναλυτές της Evercore ISI, ο Γουόρς είναι “πραγματιστής και όχι ιδεολογικός hawk στην παράδοση του ανεξάρτητου συντηρητικού κεντρικού τραπεζίτη”. Αυτό σημαίνει ότι ενώ μπορεί να υιοθετήσει πιο περιοριστική στάση σε σχέση με τη ρευστότητα, πιθανόν να είναι ευέλικτος όσον αφορά τα επιτόκια εάν τα οικονομικά δεδομένα το δικαιολογούν.

Η ενίσχυση του δολαρίου που παρατηρήθηκε μετά την ανακοίνωση αντανακλά την εκτίμηση των αγορών ότι ο Γουόρς θα είναι λιγότερο πρόθυμος να μειώσει επιθετικά τα επιτόκια. Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι εάν οι πολιτικές του Γουόρς θεωρηθούν υπερβολικά πολιτικοποιημένες, το δολάριο θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να αντιμετωπίσει πιέσεις από “debasement trades” (στοιχήματα κατά της αγοραστικής δύναμης του νομίσματος).

Προοπτικές για τις ομολογιακές αγορές

Η αγορά ομολόγων θα είναι κρίσιμη για την αξιολόγηση της επιτυχίας του Γουόρς. Η απότομη άνοδος των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων (10ετή και 30ετή) στην ανακοίνωση του διορισμού υποδηλώνει ανησυχία των επενδυτών για την ικανότητα της Fed να κρατήσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό.

Ο Mark Dowding, επικεφαλής επενδύσεων της RBC BlueBay Asset Management, σημειώνει ότι “ακόμη και αν ο Γουόρς θεωρείται σχετικά πιο hawkish από άλλους στη στενή λίστα, η πρόβλεψη είναι ότι θα επιδιώξει να δικαιολογήσει μια dovish στάση”. Αυτό δημιουργεί μια πολύπλοκη κατάσταση για τους επενδυτές σταθερού εισοδήματος.

Η Priya Misra, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου στην JPMorgan Investment Management, εξηγεί ότι “ο λόγος για τη μετριασμένη αντίδραση είναι ότι ο πρόεδρος εστιάζει στην προσιτότητα και υψηλότερα μακροπρόθεσμα επιτόκια ή πιο σφιχτές χρηματοπιστωτικές συνθήκες θα ήταν αντίθετα προς αυτόν τον στόχο”.

Επιπτώσεις για τη στεγαστική αγορά

Ενώ ο Τραμπ και η οικονομική του ομάδα επιθυμούν χαμηλότερα στεγαστικά δάνεια, η προσέγγιση του Γουόρς μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα βραχυπρόθεσμα. Η άρνησή του να χρησιμοποιήσει τον ισολογισμό της Fed για αγορές mortgage-backed securities σημαίνει ότι τα στεγαστικά επιτόκια θα καθορίζονται αποκλειστικά από τις δυνάμεις της αγοράς.

Αναλυτές προβλέπουν ότι τα mortgage rates θα μπορούσαν να αυξηθούν αυτή την εβδομάδα, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που επιθυμεί η διοίκηση Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει εντάσεις μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Fed ακόμη και πριν αναλάβει επίσημα ο Γουόρς.

Η πρόκληση του πληθωρισμού

Η Fed διατηρεί επί του παρόντος το βασικό επιτόκιο σταθερό στο 3,5%-3,75% μετά από τρεις διαδοχικές μειώσεις προς το τέλος του 2025. Ο πληθωρισμός παραμένει στο 2,7%, πάνω από τον στόχο της Fed του 2%. Ο Τραμπ επιθυμεί μείωση των επιτοκίων κατά δύο έως τρεις ποσοστιαίες μονάδες, κάτι που ελάχιστοι οικονομολόγοι θεωρούν σοφό υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Ο Γουόρς, με το ιστορικό του ως “inflation hawk”, θα πρέπει να βρει μια ισορροπία. Από τη μία πλευρά, θέλει να ικανοποιήσει τις προσδοκίες του Τραμπ για χαμηλότερα επιτόκια. Από την άλλη, γνωρίζει ότι πρόωρες μειώσεις θα μπορούσαν να ανάψουν ξανά τον πληθωρισμό, υπονομεύοντας την αξιοπιστία της Fed.

Το στοίχημά του στην τεχνητή νοημοσύνη ως αποπληθωριστική δύναμη θα είναι κεντρικό στην επιχειρηματολογία του για χαμηλότερα επιτόκια. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της Fed Philip Jefferson έχει προειδοποιήσει ότι “η επίδραση της AI στον πληθωρισμό δεν είναι μόνο πτωτική”, καθώς η επέκταση της τεχνολογίας μπορεί να ασκήσει ανοδική πίεση σε ορισμένες κατηγορίες τιμών.

Η δυναμική στο FOMC

Ακόμη και ως διοικητής, ο Γουόρς θα είναι μόνο ένα μέλος της 12μελούς Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) που καθορίζει τα επιτόκια. Παραδοσιακά, ο διοικητής έχει μεγάλη επιρροή στη διαμόρφωση συναίνεσης, αλλά πολλά μέλη της επιτροπής έχουν εκφράσει αντίσταση σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων χωρίς σαφείς ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός κινείται προς τον στόχο του 2%.

Οι αξιωματούχοι της Fed συνολικά προβλέπουν μόνο μία ακόμη μείωση επιτοκίων το 2026 και μία ακόμη το 2027. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνο με τις προσδοκίες της αγοράς, με τους traders να αποτιμούν δύο μειώσεις φέτος και καμία το επόμενο έτος.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι ο Γουόρς μπορεί να υιοθετήσει μια διαφορετική προσέγγιση από τον Πάουελ στη διοίκηση του FOMC. Ενώ ο Πάουελ επαινείται για την ικανότητά του να οδηγεί την επιτροπή προς συναίνεση, ο Γουόρς, που εκπαιδεύτηκε υπό τον Μπερνάνκι, μπορεί να καθιερώσει στρατηγικές με μια μικρότερη ομάδα συμμάχων πριν τις επεκτείνει στην ευρύτερη ομάδα.

Μια διαφορετική Fed για μια διαφορετική εποχή

Ο διορισμός του Γουόρς σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τη Fed, μιας εποχής που θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη συγκράτηση στη χρήση μη συμβατικών εργαλείων νομισματικής πολιτικής. Σύμφωνα με το Atlantic Council, “αν είστε μια χώρα που αναμένει ότι η Fed θα επέμβει σε μια οικονομική κρίση, μπορεί να έχετε μια δυσάρεστη έκπληξη”.

Αυτό δεν θα είναι η Fed των Μπερνάνκι, Γιέλεν και Πάουελ που λειτουργούσε ως “επιτροπή για τη διάσωση του κόσμου” σε κρίσιμες στιγμές. Θα είναι μια Fed που επικεντρώνεται στις βασικές της αρμοδιότητες: τη σταθερότητα των τιμών και την πλήρη απασχόληση.

Κίνδυνοι και ευκαιρίες για τους επενδυτές

Οι επενδυτές θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις στρατηγικές τους για ένα περιβάλλον όπου η ρευστότητα από την κεντρική τράπεζα θα είναι πιο περιορισμένη. Η εστίαση θα πρέπει να μετατοπιστεί από liquidity-driven rallies σε επενδύσεις βασισμένες σε fundamentals.

Στις μετοχές, αυτό σημαίνει ότι η κερδοφορία και η ισχύς του ισολογισμού θα γίνουν πιο σημαντικές από ποτέ. Οι κερδοσκοπικές επενδύσεις μπορεί να περιοριστούν καθώς η Fed δίνει προτεραιότητα στην πειθαρχία της πολιτικής.

Στα ομόλογα, μια εστίαση σε τίτλους μικρότερης διάρκειας και inflation-linked securities θα μπορούσε να μετριάσει τους κινδύνους από πιθανές hawkish προσαρμογές. Για τις μετοχές, η εστίαση στην ανθεκτικότητα των κερδών και την ισχύ του ισολογισμού θα είναι κρίσιμη.

Στο μεταξύ, τα μικτά σήματα για το δολάριο υποδηλώνουν μια προσεκτική προσέγγιση στη διεθνή έκθεση, με τις αναδυόμενες αγορές να ωφελούνται ενδεχομένως από σταθεροποιημένη αμερικανική νομισματική πολιτική.

Το κρίσιμο ερώτημα

Σύμφωνα με την Evelyne Gomez-Liechti, αναλύτρια της Mizuho International, “ο Γουόρς θεωρείται αξιόπιστος και σεβαστός για την ανεξαρτησία της Fed – κάτι που θα πρέπει να βοηθήσει στην αποφυγή trades υποτίμησης του δολαρίου και στην απότομη ανοδική καμπύλη των Treasury που προκαλείται από θέματα αξιοπιστίας”.

Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: Θα μπορέσει ο Γουόρς να συμβιβάσει την ιστορική του στάση ως hawk με τις dovish απαιτήσεις του Τραμπ; Η ικανότητά του να πλοηγηθεί σε πολιτικές πιέσεις διατηρώντας την αξιοπιστία της Fed θα διαμορφώσει την πορεία της νομισματικής πολιτικής και θα επηρεάσει τα πάντα, από τις προσδοκίες πληθωρισμού έως τις διασυσχετίσεις των περιουσιακών στοιχείων.

Η αρχική αντίδραση της αγοράς ήταν μία από προσοχή, αλλά οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από την ικανότητα του Γουόρς να διατηρήσει μια ισορροπία μεταξύ της πολιτικής ανεξαρτησίας και της οικονομικής πραγματικότητας. Οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί για να δούμε αν ο νέος διοικητής της Fed θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες ή αν οι αντιφάσεις του ρόλου του θα αποδειχθούν ανυπέρβλητες.