Κέβιν Γουόρς και Estée Lauder: Οι δεσμοί πίσω από τον νέο ισχυρό άνδρα της Fed

Η υποψηφιότητα του Κέβιν Γουόρς για την προεδρία της Federal Reserve δεν φέρνει στο προσκήνιο μόνο το βιογραφικό ενός βετεράνου της κρίσης του 2008. Φέρνει μαζί της και ένα ισχυρό οικογενειακό δίκτυο, που ξεκινά από την αυτοκρατορία της Estée Lauder και φτάνει βαθιά στο ρεπουμπλικανικό κατεστημένο και στο περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γουόρς είναι παντρεμένος με την Τζέιν Λόντερ, εγγονή της ιδρύτριας του κολοσσού καλλυντικών και κόρη του δισεκατομμυριούχου Ρόναλντ Λόντερ.

Ο γάμος αυτός δεν τον συνέδεσε απλώς με μία από τις πιο αναγνωρίσιμες επιχειρηματικές οικογένειες των ΗΠΑ, αλλά και με έναν από τους πλέον δραστήριους πολιτικά παράγοντες του αμερικανικού επιχειρηματικού κόσμου.

Ο Ρόναλντ Λόντερ υπήρξε πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αυστρία επί Ρόναλντ Ρίγκαν, βασικός χρηματοδότης των Ρεπουμπλικανών και διαχρονικά πρόσωπο με άμεση πρόσβαση σε προέδρους και κορυφαίους αξιωματούχους.

Στον κύκλο του Τραμπ

Οι δεσμοί αυτοί αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σήμερα. Ο Λόντερ θεωρείται στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ και, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ενθάρρυνε ακόμη και την αμφιλεγόμενη ιδέα του Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Η οικογενειακή αυτή εγγύτητα ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι ο Γουόρς δεν είναι απλώς μια τεχνοκρατική επιλογή, αλλά και μια πολιτικά «ασφαλής» λύση για τον Λευκό Οίκο.

Επιχειρηματική επιρροή, όχι διοικητικός ρόλος

Παρά τους στενούς δεσμούς, ο Κέβιν Γουόρς δεν έχει αναλάβει ποτέ εκτελεστικό ή διοικητικό ρόλο στην Estée Lauder Companies. Η σχέση του με τον όμιλο είναι έμμεση και καθαρά οικογενειακή.

Ωστόσο, η εγγύτητα με μια αυτοκρατορία που δραστηριοποιείται παγκοσμίως – σε αγορές, νομίσματα και καταναλωτικές τάσεις – τροφοδοτεί συζητήσεις για το κατά πόσο η κοσμοθεωρία του διαμορφώνεται και από αυτό το επιχειρηματικό περιβάλλον.

REUTERS/Brendan Mcdermid

Το ερώτημα της ανεξαρτησίας

Για επικριτές του, οι δεσμοί με την οικογένεια Λόντερ εντείνουν τις ανησυχίες για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων ή για μια Fed πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Για υποστηρικτές του, αντίθετα, αποτελούν ένδειξη βαθιάς γνώσης του πώς λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας και οι παγκόσμιες αγορές κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση, η σχέση Κέβιν Γουόρς – Estée Lauder δεν είναι μια τυπική συγγένεια υψηλής κοινωνίας. Είναι ένας δεσμός που συνδέει χρηματοπιστωτική εξουσία, πολιτική επιρροή και επιχειρηματικά συμφέροντα – και που αναπόφευκτα θα βρίσκεται στο μικροσκόπιο όσο ο Γουόρς πλησιάζει στην κορυφή της αμερικανικής κεντρικής τραπεζικής πυραμίδας.