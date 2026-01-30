Κίνα:-Το-ΑΕΠ-ξεπέρασε-τα-140-τρισ.-γιουάν-το-2025

Η Κίνα ανακοίνωσε πρόσφατα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2025, με το συνολικό μέγεθος της οικονομίας να υπερβαίνει για πρώτη φορά τα 140 τρισ. γιουάν.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ανήλθε στα 140.187,9 δισ. γιουάν, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 5% σε σταθερές τιμές.

«Το 2025 αποτέλεσε μια ιδιαίτερη χρονιά για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παρά τις δυσκολίες, τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά», δήλωσε ο επικεφαλής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας, Κανγκ Γι, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο Γραφείο Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου στις 19 Ιανουαρίου.

Όπως σημείωσε, η κινεζική οικονομία «προχώρησε μπροστά υπό συνθήκες πίεσης, επιτυγχάνοντας παράλληλα πρόοδο προς μια πιο ποιοτική και καινοτόμη μορφή ανάπτυξης».

Τόνισε ακόμη ότι οι βασικοί μακροοικονομικοί στόχοι για το 2025 επιτεύχθηκαν πλήρως, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση του 14ου Πενταετούς Προγράμματος έθεσε «στέρεες βάσεις» για την έναρξη της νέας αναπτυξιακής φάσης που συνδέεται με τον δεύτερο εκατονταετή στόχο της χώρας.

Το σταθερό αναπτυξιακό πλαίσιο της χώρας ενδυναμώθηκε. Αντιμέτωπη με τις ραγδαίες μεταβολές στο εξωτερικό περιβάλλον και τις εντεινόμενες εγχώριες προκλήσεις, η Κίνα εφάρμοσε μια πιο ενεργητική μακροοικονομική πολιτική, με αποτέλεσμα τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των εξωτερικών διαταραχών και τη σταθεροποίηση της αναπτυξιακής βάσης.

Το 2025, το ΑΕΠ της χώρας υπερέβη για πρώτη φορά το όριο των 140 τρισ. γιουάν, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 5%.

Το μέσο ποσοστό ανεργίας στις αστικές περιοχές (5,2%) υποδηλώνει τη συνολική σταθερότητα στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, το εμπόριο αγαθών σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ τα συναλλαγματικά αποθέματα ξεπέρασαν τα 3,3 τρισ. δολάρια.

Η πρόοδος κατέγραψε εντονότερο ρυθμό. Η Κίνα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην πορεία της υψηλής ποιότητας ανάπτυξης, με την οικονομία να συνεχίζει την πορεία αναβάθμισης και μετασχηματισμού.

Το 2025, η προστιθέμενη αξία της υψηλής τεχνολογίας στη μεταποίηση για επιχειρήσεις άνω ορισμένου μεγέθους ανήλθε στο 17,1% της συνολικής βιομηχανικής προστιθέμενης αξίας.

Ταυτόχρονα, η τελική καταναλωτική δαπάνη συνέβαλε σε ποσοστό άνω του 50% στην οικονομική μεγέθυνση.

Οι μεταρρυθμίσεις και το άνοιγμα της οικονομίας εμβαθύνθηκαν περαιτέρω. Η οικοδόμηση μιας ενιαίας εθνικής αγοράς προχώρησε σε βάθος, ενώ ο νόμος για την προώθηση της ιδιωτικής οικονομίας τέθηκε επίσημα σε ισχύ.

Επιπλέον, το λιμάνι ελεύθερου εμπορίου της Χαϊνάν εγκαινίασε τη λειτουργία ανεξάρτητου τελωνειακού καθεστώτος σε ολόκληρο το νησί, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα προς μια πιο υψηλού επιπέδου εξωστρέφεια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, καθώς το πραγματικό κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των κατοίκων αυξήθηκε κατά 5%.

Νέοι κινητήριοι μοχλοί αναδύθηκαν, καθώς η κινεζική οικονομία προσανατολίστηκε σταθερά προς την καινοτομία.

Το 2025, το ποσοστό των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) ανήλθε στο 2,8%, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,11% σε σύγκριση με το 2024 και υπερβαίνοντας για πρώτη φορά τον μέσο όρο των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), η Κίνα εισήλθε για πρώτη φορά στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης του Δείκτη Καινοτομίας.

Παράλληλα, καταγράφηκαν συνεχείς εξελίξεις σε πρωτοποριακούς τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική τεχνολογία και οι νευρωνικές διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή, ενώ οι παραγωγικές δυνάμεις νέων μορφών συνεχίζουν να αναπτύσσονται δυναμικά.

Η κινεζική οικονομία επιδεικνύει ολοένα και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Παρά τους κραδασμούς στη διεθνή οικονομική τάξη και τις εσωτερικές πιέσεις από τη μετάβαση σε νέο αναπτυξιακό πρότυπο, η Κίνα κατόρθωσε να επιτύχει τόσο ποσοτική διεύρυνση όσο και ποιοτική αναβάθμιση της οικονομικής της δραστηριότητας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ρυθμός ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας συγκαταλέγεται στους υψηλότερους μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, με τη συμβολή της στην παγκόσμια οικονομική μεγέθυνση να εκτιμάται σε περίπου 30%.

Παράλληλα, επιταχύνεται η διαμόρφωση ενός πιο διαφοροποιημένου εξωτερικού εμπορικού δικτύου, καθώς η Κίνα έχει πλέον εξελιχθεί σε κύριο εμπορικό εταίρο για 150 χώρες και περιοχές παγκοσμίως.

«Οι επιδόσεις της Κίνας στις προαναφερθείσες τέσσερις πτυχές αντανακλούν τα σταθερά θεμέλια, τα πολλαπλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, την ισχυρή ανθεκτικότητα και το εξελισσόμενο αναπτυξιακό δυναμικό της κινεζικής οικονομίας.

Τα αποτελέσματα αυτά αποδίδονται κυρίως στη συλλογική προσπάθεια του κινεζικού λαού, ενισχύοντας ουσιαστικά την αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη μας για τη μελλοντική ανάπτυξη», δήλωσε ο Κανγκ Γι.

Κατά την περίοδο του 14ου Πενταετούς Σχεδίου (2021-2025), το συνολικό μέγεθος της κινεζικής οικονομίας σημείωσε τέσσερα διαδοχικά άλματα, ξεπερνώντας κατά σειρά τα ορόσημα των 110 τρισ., 120 τρισ., 130 τρισ. και 140 τρισ. γιουάν.

Αυτό το αξιοσημείωτο επίτευγμα αναδεικνύει τη δυναμική και την ανθεκτικότητα της κινεζικής οικονομίας υπό συνθήκες έντονης πίεσης, καθώς και τη ζωντάνια της προς την ποιοτική ανάπτυξη.