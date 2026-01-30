Κεραμέως:-Έχουμε-42-45-εργατικά-δυστυχήματα-τον-χρόνο,-δεν-ισχύουν-οι-αναφορές-για-200

Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται από 42 έως 46 εργατικά δυστυχήματα ετησίως, ανέφερε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, επικαλούμενη τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας.

Με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Βιολάντα, όπου 5 εργάτριες έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη, η κυρία Κεραμέως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι η Επιθεώρηση Εργασίας καταγράφει τα εργατικά δυστυχήματα με τον τρόπο που το κάνουν όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ, στη βάση του ευρωπαϊκού πλαισίου και στη βάση της νομολογίας.

«Έρχεται ένας άνθρωπος και λέει “μετράω 200”. Δεν μας λέει πώς τα μετράει, πού το βασίζει», είπε, αφήνοντας αιχμές ότι ο αριθμός προήλθε από άτομο που έχει συμβάλλει στη συγγραφή προγραμμάτων κομμάτων της αντιπολίτευσης. «Δεν εμπιστευόμαστε την Ανεξάρτητη Αρχή που εφαρμόζει το ευρωπαϊκό πλαίσιο και ακούμε ένα νούμερο που δεν είναι εμπεριστατωμένο», πρόσθεσε.

Για φέτος υπάρχουν 42 δυστυχήματα και 5 υπό διερεύνηση. Στις περιπτώσεις που για παράδειγμα κάποιος υποστεί ανακοπή, με βάση και τη νομολογία, διερευνάται η συσχέτιση με την εργασία.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, ο αριθμός των εργατικών δυστυχημάτων παραμένει σταθερός, και μάλιστα, παρά τους 600.000 περισσότερους εργαζόμενους στην αγορά. Παραδέχθηκε όμως ότι «είτε 40 είτε 200 να υπάρχουν, και ένα μόνο θύμα συνιστά μια ανθρώπινη τραγωδία» και πρόσθεσε ότι ευθύνη της πολιτείας είναι να παίρνει συνεχώς βελτιωτικά μέτρα, όπως έγινε και στο τελευταίο, προ διμήνου, νομοσχέδιο της κυβέρνησης, με πολλές διατάξεις για την Υγεία και την ασφάλεια.

Για τους ελέγχους

Αναφερόμενη και στο δυστύχημα στη Βιολάντα, η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι η Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει για την τήρηση της νομοθεσίας. Η πολεοδομία κάνει τους ελέγχους για το κατασκευαστικό κομμάτι, η περιφέρεια για την αδειοδότηση και η πυροσβεστική για την πυρασφάλεια.

Η επιθεώρηση εργασίας έχει καλυμμένο πάνω από το 90% των οργανικών της θέσεων. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας, υπάρχουν 57 εργαζόμενοι. Επίσης, υπάρχουν 36-37 ειδικοί επιθεωρητές εργασίας, ενώ οι έλεγχοι αυξήθηκαν κατά 35%.

Για τους ελέγχους στο εργοστάσιο

Σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως, οι έλεγχοι έγιναν κανονικά στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Μόνο πέρυσι έγιναν 4 έλεγχοι.

Ειδικότερα, είπε η κυρία Κεραμέως, έγινε ένας έλεγχος μετά από καταγγελία του Εργατικού Κέντρου, για θερμική καταπόνηση. Στο εργοστάσιο έγινε επιτόπιος έλεγχος παρουσία εκπροσώπου του Εργατικού Κέντρου. Το πόρισμα αναγνώστηκε, για να υπάρξουν παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις, ενώ εν συνεχεία, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτημα για να πάρει αντίγραφο. Η υπουργός σημείωσε με νόημα ότι όπως πληροφορήθηκε, το αίτημα για την παροχή αντιγράφου υποβλήθηκε πριν λίγες ημέρες, μετά το ατύχημα.