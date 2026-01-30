Κεραμέως-στον-ΣΚΑΪ:-Στο-δεύτερο-χαμηλότερο-σημείο-στην-ιστορία-της-χώρας-η-ανεργία,-στο-7,5%

Το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ιστορία της χώρας ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Όπως σημείωσε η υπουργός, «η ανεργία υποχώρησε στο 7,5%, που είναι το δεύτερο χαμηλότερο νούμερο ανεργίας που έχει καταγραφεί στην ιστορία της χώρας. Η χαμηλότερη ανεργία που έχει καταγραφεί ποτέ -από τότε που μετράμε προφανώς- είναι 7,3%. Το αμέσως επόμενο είναι το 7,5%. Άρα, αγγίζουμε τα χαμηλότερα ποσοστά καταγραφής ανεργίας στην ιστορία της χώρας».

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι πρόκειται για γεγονός κεφαλαιώδους σημασίας, καθώς σημαίνει ότι «πάνω από μισό εκατομμύριο πολίτες, οι οποίοι δεν δούλευαν το 2019, σήμερα δουλεύουν».

«Το λέω ξεκάθαρα, η φιλοσοφία αυτής της κυβέρνησης είναι να επιδοτεί την εργασία, να βοηθάει τον συμπολίτη μας να σταθεί στα πόδια του, να πιάσει δουλειά, να δημιουργήσει, να φροντίσει για τον ίδιο και για την οικογένειά του», είπε η κυρία Κεραμέως, επισημαίνοντας ότι, πέραν του συνολικού ποσοστού ανεργίας, κατεγράφη για δεύτερη φορά μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες.

«Η πρώτη φορά ήταν πέρυσι. Πέρυσι είχαμε φτάσει για πρώτη φορά κάτω από το 10% στην ανεργία των γυναικών, χθες για δεύτερη φορά κάτω από το 10%, στο 9,9% η ανεργία των γυναικών. Επίσης, πολύ σημαντική μείωση της ανεργίας και στους νέους», σχολίασε η υπουργός Εργασίας.

Για την υποχώρηση του γενικού δείκτη ανεργίας, η κυρία Κεραμέως ανέφερε: «Πέρυσι ήμασταν στο 9,4% τον Δεκέμβριο και, εφέτος, είμαστε στο 7,5%. Αυτό δεν γίνεται από μόνο του, γίνεται στη βάση προγραμμάτων που βγάζουμε για απασχόληση. Επιδοτούμε θέσεις εργασίας για νέους, για γυναίκες, κάνουμε “Ημέρες Καριέρας”. Προχθές, είχαμε την 50ή “Ημέρα Καριέρας” στο Περιστέρι. Ήρθαν 10.000 πολίτες. Είναι συμπολίτες μας που είτε ψάχνουν τώρα δουλειά είτε ψάχνουν να αλλάξουν δουλειά».

Για τα εργατικά δυστυχήμαρα στη χώρα και τη «Βιολάντα»: «Είτε 40, είτε 200, ένα εργατικό δυστύχημα συνιστά μία τραγωδία»

Η υπουργός απάντησε και στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης αλλά και μερίδας του Τύπου αναφορικά με το δυστύχημα στη βιομηχανία τροφίμων στα Τρίκαλα.

Αναφερόμενη στον αριθμό των εργατικών δυστυχημάτων, υπενθύμισε ότι η καταγραφή γίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία καταγράφει τα εργατικά ατυχήματα με τον τρόπο που τα καταγράφουν και όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, η κυρία Κεραμέως τόνισε: «Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας κάνει ό,τι κάνουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο βάζει κανόνες για το πώς μετράμε τα εργατικά δυστυχήματα και έχουμε και νομολογία των Ανωτάτων Δικαστηρίων μας. Αυτό, λοιπόν, κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, το ίδιο ακριβώς που κάνουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την άλλη, έρχεται ένας άνθρωπος και τι λέει; Εγώ μετράω 200. Δε μας λέει πώς τα μετράει, δε μας λέει πού τα βασίζει, αποκαλύφθηκε προσφάτως ότι έχει συμβάλει και σε συγγραφή προγραμμάτων κομμάτων της αντιπολίτευσης», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και προσέθεσε ότι από τη μία έχουμε τα στοιχεία μίας Ανεξάρτητης Αρχής, «η οποία εφαρμόζει το ευρωπαϊκό πλαίσιο και από την άλλη ένα νούμερο το οποίο δεν έχει ουδεμία τεκμηρίωση».

«Έβγαλε, λοιπόν, η Ανεξάρτητη Αρχή αναλυτικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι, τα τελευταία χρόνια, στα εργατικά δυστυχήματα στη χώρα είμαστε περίπου στα 45, 46, 42, αναλόγως τη χρονιά, παρότι έχουμε πάνω από 500.000 περισσότερους εργαζόμενους τα τελευταία χρόνια. Άρα, ενώ ανεβαίνουν οι εργαζόμενοι στη χώρα, ο απόλυτος αριθμός των εργατικών δυστυχημάτων μένει λίγο-πολύ σταθερός, αυτό δείχνει», διευκρίνισε.

Η κυρία Κεραμέως χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη συζήτηση θλιβερή, «γιατί είτε 40, είτε 200 – και ένα εργατικό δυστύχημα να υπάρχει, αυτό συνιστά μία τραγωδία», τονίζοντας ότι ευθύνη της Πολιτείας είναι να θεσπίζει διαρκώς βελτιωτικά μέτρα.

«Τι κάναμε το τελευταίο διάστημα; Θα σας πω μόνο, πριν από δύο μήνες. Έφερα νομοσχέδιο με πάρα πολλές διατάξεις για υγεία και ασφάλεια. Παράδειγμα, μέχρι που έφερα το νομοσχέδιο, ο κάθε τεχνικός ασφαλείας και ο κάθε γιατρός εργασίας μπορούσε προφορικά να δίνει τις υποδείξεις του. Εμείς είπαμε όχι προφορικά, γραπτά, για να ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει. Δεύτερο παράδειγμα, φέραμε μία διάταξη που τι λέει; Έχεις ένα εργοτάξιο, ο ένας βάφει, ο άλλος κάνει οξυγονοκόλληση. Αν δεν τους συντονίσεις κάπως αυτούς τους δύο, μπορεί να συμβεί πάρα πολύ σοβαρό εργατικό ατύχημα. Τι κάναμε λοιπόν; Βάλαμε υποχρεωτικά συντονιστή, με αντίδραση, μεγάλη αντίδραση κάποιων εργοδοτών, και είπαμε προέχει η ασφάλεια. Αυτά έγιναν τους τελευταίους δύο μήνες», σημείωσε η υπουργός.

Αναφορικά με τα ζητήματα αρμοδιοτήτων που αφορούν στους ελέγχους, η κυρία Κεραμέως αποσαφήνισε το πλαίσιο, λέγοντας τα εξής:

«Αναλόγως της αρμοδιότητας. Δηλαδή η πολεοδομία στους δήμους ελέγχει το κομμάτι των κατασκευών. Η περιφέρεια ελέγχει το ζήτημα της αδειοδότησης. Η Πυροσβεστική ελέγχει τα θέματα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας. Η Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει τα θέματα εργασιακών σχέσεων ευρύτερα, την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας».

Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, η υπουργός ανέφερε ότι είναι καλυμμένο, αυτήν τη στιγμή, πάνω από το 90% των οργανικών θέσεών της.

«Έχει 57 εργαζόμενους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχει 36 ή 37 Ειδικούς Επιθεωρητές Εργασίας, οι οποίοι ενισχύουν το προσωπικό αυτό, με όλες τις θέσεις καλυμμένες. Θα σας πω το αποτέλεσμα όλων αυτών, γιατί το αποτέλεσμα μετράει. Έχουμε αύξηση στους ελέγχους υγείας και ασφάλειας τα τελευταία πέντε χρόνια κατά 35%. Αυτό δεν έγινε από μόνο του. Ένας υπάλληλος που έκανε 5 ελέγχους δεν κάνει 25 τώρα ξαφνικά. Προφανώς αυξήθηκαν, μόνο πέρυσι έχουν εγκριθεί πάνω από 50 προσλήψεις, και στον προγραμματισμό προσλήψεων που έχει ήδη γίνει από τον Σεπτέμβριο για την Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας».

Η κυρία Κεραμέως υπενθύμισε τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 1555 για την υποβολή ανώνυμων καταγγελιών, επισημαίνοντας: «Έχουμε θεσπίσει μια ειδική τηλεφωνική γραμμή, το 1555. Το 1555 μπορείς να καλείς και να κάνεις και ανώνυμες καταγγελίες. Γίνονται πάρα πολλές ανώνυμες καταγγελίες. Γιατί ανώνυμες; Γιατί μπορεί να σου πει ένας εργαζόμενος που μας ακούει εγώ φοβάμαι να το κάνω, φοβάμαι να το πω». Στο σημείο αυτό, διευκρίνισε ότι πολύ μεγάλη πηγή των ελέγχων προέρχεται από αυτές τις τηλεφωνικές καταγγελίες.

Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς ορισμένων ότι δεν παραδόθηκε το πόρισμα ενός εκ των τεσσάρων ελέγχων που έγιναν το 2025 στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, η υπουργός Εργασίας απάντησε: «Σύμφωνα - την Ανεξάρτητη Αρχή, έγινε ένας έλεγχος, κατόπιν καταγγελίας του Εργατικού Κέντρου της περιοχής πέρσι το καλοκαίρι για θερμική καταπόνηση, ότι έβγαινε μεγάλη θερμότητα από τους φούρνους. Έγινε ένας έλεγχος επί τόπου, παρουσία του εκπροσώπου του Εργατικού Κέντρου. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, σύμφωνα με τη διαδικασία, διαβάστηκε το δελτίο τεχνικού ελέγχου για τυχόν παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις οποιουδήποτε παρόντος, ο εκπρόσωπος δεν είχε παρατήρηση, εξ ου και δεν έκανε και κάποιο εξώδικο και, εν συνεχεία, τίποτα άλλο. Ακολούθως, μπορεί να υποβάλει αίτημα, για να πάρει αντίγραφο. Το αίτημα γι’ αυτόν τον έλεγχο που έγινε πέρσι το καλοκαίρι, υποβλήθηκε πριν από λίγες μέρες, μετά το ατύχημα».

Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η κυρία Κεραμέως σημείωσε:

«Πριν από περίπου 1,5 μήνα, συνήφθη μία Εθνική Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων για την αύξηση του ποσοστού κάλυψης εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Η Συμφωνία αυτή είναι προϊόν διαλόγου με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Το ξεκινήσαμε, πριν από 10 μήνες, υπό άκρα μυστικότητα. Το ομολογώ. Γιατί; Γιατί θέλαμε ακριβώς να γίνει μία ειλικρινής, γόνιμη και πλούσια συζήτηση, η οποία και έγινε».

Όπως είπε η υπουργός, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία μετετράπη σε σχέδιο νόμου τα Χριστούγεννα, το κείμενο του οποίου επίσης υπήρξε προϊόν διαβούλευσης με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και, προσεχώς, θα κατατεθεί στη Βουλή. «Εδώ υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά. Δεν είναι απλά ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, είναι προϊόν από κοινού σύνταξης και διαβούλευσης των εθνικών κοινωνικών εταίρων», υπογράμμισε.

Σχετικά με την επερχόμενη εκ νέου αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο, η κυρία Κεραμέως δήλωσε ότι έχουν εκκινήσει οι εργασίες από τις αρχές του χρόνου, λέγοντας ότι υπάρχει μία διαδικασία με βάση την οποία προβλέπεται διαβούλευση και πάλι με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι καταθέτουν τις προτάσεις τους για το πού θεωρούν, πόσο θεωρούν ότι πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. «Συλλέγουμε όλες αυτές τις πληροφορίες, γίνεται διαβούλευση και αυτό καταλήγει σε μία εισήγηση που θα κάνω τον Μάρτιο στο υπουργικό συμβούλιο και στον πρωθυπουργό για ισχύ από την 1η Απριλίου 2026. Το 2019, ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ, σήμερα στα 880 ευρώ και ο στόχος το 2027 είναι στα 950 ευρώ».

Στη συνέχεια, η υπουργός Εργασίας, μιλώντας για τις αυξήσεις στις συντάξεις, τόνισε ότι για πάνω από 10 χρόνια δεν υπήρξε αύξηση στις συντάξεις, «ενώ, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δίνουμε αυξήσεις στις συντάξεις, βάσει αλγόριθμου» και προσέθεσε: «Πλέον, η αύξηση έχει ξεπεράσει σωρευτικά το 16%. Ταυτόχρονα, έχουν γίνει σημαντικές μειώσεις και στις ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες έχουν μειωθεί κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες και επίκειται μείωση άλλης μισής μονάδας το 2027».

Παράλληλα, η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθά στην καταπολέμηση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας και προστατεύει περίπου 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, επισημαίνοντας ότι, «χάρη στους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, έχουμε, για το 2025, 2,5 εκατομμύρια παραπάνω υπερωρίες, που ξαφνικά εμφανίστηκαν, σε σχέση με το 2024. Έχουμε θεαματικές αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες, υπάρχουν κλάδοι όπου καταγράφηκε αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες, μετά την εφαρμογή της Κάρτας, κατά 1.200%».

