Μητσοτάκης-από-Καστέλι:-«Θα-έχουμε-ένα-από-τα-πιο-σύγχρονα-αεροδρόμια-της-Μεσογείου»

Το εργοτάξιο όπου κατασκευάζεται ο νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου, στο Καστέλι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στον χώρο του διαδρόμου απογείωσης και στον υπό κατασκευή τερματικό σταθμό και ενημερώθηκε για την πορεία εγκατάστασης εξοπλισμού, όπως και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που έγινε μετά και την έγκριση επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων κατά 30.000 τετραγωνικά μέτρα, ώστε το αεροδρόμιο να εξυπηρετεί με αποτελεσματικότητα και άνεση εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Οι εργασίες όπως σημειώθηκε, έχουν περατωθεί σε βαθμό 67% και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2028, ενώ μετά την περιήγησή του ο κ. Μητσοτάκης παραβρέθηκε στην υπογραφή της συμφωνίας για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για τον εξοπλισμό αεροναυτιλίας στο νέο αεροδρόμιο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σε δηλώσεις του ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο, η κατασκευή του οποίου προχωράει με μεγάλη ταχύτητα και πως η σημερινή υπογραφή ήταν η τελευταία εκκρεμότητα που υπήρχε από το παρελθόν, «έτσι ώστε να είμαστε πια σίγουροι ότι το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε ορίσει θα τηρηθεί».

«Η Κρήτη αλλάζει. Η Κρήτη μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, λύνοντας εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, και θωρακίζεται πια με έργα υποδομής τα οποία θα της δώσουν μια, πιστεύω, πρωτοφανή αναπτυξιακή δυναμική, αν σκεφτεί κανείς ότι το νέο αεροδρόμιο εδώ στο Καστέλι θα μπορεί να υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις από αυτές που δέχεται σήμερα το αεροδρόμιο “Καζαντζάκης” επισήμανε ο πρωθυπουργός, σχολιάζοντας ότι σημαντικό θα είναι το όφελος για τους πολίτες του Ηρακλείου και την ευρύτερη περιοχή, από την αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου.

«Πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάζονται για να ολοκληρωθεί αυτό το τόσο σημαντικό έργο, όχι μόνο για την Κρήτη αλλά και για την Ελλάδα συνολικά» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης που αναφέρθηκε στο νέο αεροδρόμιο, λέγοντας ότι θα είναι από τα πιο σύγχρονα της Μεσογείου, αλλά και στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.

«Το 2028, όπως είπε και ο υπουργός, θα έχουμε εδώ στην Κρήτη ένα από τα πιο σύγχρονα, αν όχι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Μεσογείου. Θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για το νησί, σε συνδυασμό με τον Βόρειο Οδικό Άξονα, ο οποίος πια για τα καλά έχει “μπει στις ράγες”» ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ προσέθεσε: «Νομίζω ότι ως πρωθυπουργός αλλά και ως Κρητικός μπορώ να αισθάνομαι μια μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός, πια, ότι λύνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος και, όπως είπα, προικίζουμε την Κρήτη με τα σημαντικά έργα υποδομής τα οποία τόσο χρειαζόταν».

Το αεροδρόμιο στο Καστέλι θα συνδέεται οδικά με τον νέο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και με τον Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ), με άξονες συνολικού μήκους περίπου 24 χιλιομέτρων, διευκολύνοντας κατοίκους και επισκέπτες. Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί το νέο τμήμα του ΒΟΑΚ που θα οδηγεί στον αερολιμένα και να ενημερωθεί για την πρόοδο των εργασιών.

Από την πλευρά του, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας σε δήλωσή του σημείωσε ότι «η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο αεροδρόμιο στο Καστέλι συνδυάζεται με την υπογραφή της συμφωνίας αεροναυτιλίας, ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη και τη λειτουργία του αεροδρομίου» και πως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας με το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αναμένεται και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

«Προχωρούν και τα έργα σύνδεσης του αεροδρομίου του Καστελίου με τον ΒΟΑΚ, με πάρα πολύ καλούς ρυθμούς από το καλοκαίρι» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δήμας, προσθέτοντας ότι με την υπογραφή τής συμφωνίας αεροναυτιλίας, γίνεται ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα και υπάρχει χρονοδιάγραμμα, για την εκκίνηση λειτουργίας του αεροδρομίου το 2028, με όλα τα πιστοποιημένα, τα πιο σύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας, σύμφωνα με την ΕΑSΑ, το ICAO, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Το αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι αυτή τη στιγμή στο 67% της ολοκλήρωσης και θα είναι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ευρώπη. Ένα αεροδρόμιο το οποίο όχι απλώς θα συνδυάζει την τεχνολογική αρτιότητα, αλλά θα έχει και μία εξαιρετική ισορροπία μεταξύ των αρχαιολογικών ευρημάτων, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, της Κρήτης, και φυσικά θα μπορέσει να συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και της Κρήτης συγκεκριμένα» κατέληξε ο κ. Δήμας.

