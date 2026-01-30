Μητσοτάκης:-«Πραγματικές-αυξήσεις-μισθών-λόγω-της-μείωσης-φόρων»

«Γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας, και ξέρω καλά ότι κανένα μέτρο ελάφρυνσης από μόνο του δεν αρκεί, όμως από σήμερα οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα δουν στα εκκαθαριστικά τους πραγματικές αυξήσεις μισθών λόγω της μείωσης φόρων», επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok σχολιάζοντας τις σημερινές αυξήσεις.

Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι οι αυξήσεις αθροίζουν υπό προϋποθέσεις μέχρι και δύο μισθούς τον χρόνο, ανάλογα με τη μισθολογική κλίμακα, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική οικογένεια.

Ο πρωθυπουργός παραπέμπει και στο σχετικό απόσπασμα από την ομιλία του στη ΔΕΘ, όπου είχε εξαγγείλει τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.

«Το είπαμε και το κάνουμε» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης

@kyriakosmitsotakis_ Μείωση φόρων σημαίνει αύξηση μισθών. Το είπαμε, το κάναμε. ♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

