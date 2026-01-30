Μπάγερ-Λεβερκούζεν:-Πόσα-χρήματα-αξίζει-η-αντίπαλος-του-Ολυμπιακού

Ο γερμανικός ποδοσφαιρικός σύλλογος είναι η 25η πλουσιότερη ομάδα στον κόσμο σύμφωνα με το transfermarkt με την αγοραία αξία της να υπολογίζεται στα 432,25 εκατ. ευρώ.

Την γνώριμή του… Μπάγερ Λεβερκούζεν έφερε η μοίρα στον ευρωπαϊκό δρόμο του Ολυμπιακού, μετά το ιστορικό διπλό 1-2 επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Ο γερμανικός ποδοσφαιρικός σύλλογος που αγωνίζεται στην Μπούντεσλιγκα είναι η 25η ακριβότερη ομάδα στον κόσμο σύμφωνα με το transfermarkt.com, με την αγοραία αξία της να υπολογίζεται στα 432,25 εκατ. ευρώ.

Οι «ερυθρόλευκοι»… ξέρουν καλά τις «ασπιρίνες» καθώς διασταύρωσαν τα ξίφη τους μόλις πριν από μερικές ημέρες στις 20 Ιανουαρίου, με μεγάλη νίκη μάλιστα και στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Κοστίνια άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με δυνατή κεφαλιά μετά από κόρνερ, ενώ στις καθυστερήσεις (45+1′) έπειτα από κούρσα του Ροντινέι από τα δεξιά και φοβερή πάσα που μετατράπηκε σε δεύτερη ασίστ του, οι «Πειραιώτες» διπλασίασαν τα τέρματά τους με πλασέ του Ταρέμι.

Μπάγερ Λεβερκούζεν: Ρόστερ από χρυσάφι

Η «Werksel», δηλαδή «ομάδα του εργοστασίου», έχει στην εντεκάδα παίκτες διεθνούς φήμης με υψηλό market value όπως ο Τζάρελ Κουάνσα με 40 εκατ. ευρώ, οι Μαλίκ Τίλμαν και Έντμοντ Ταψόμπα των 35 εκατ. ευρώ, ο Εξέκιελ Παλάσιος των 30 εκατ. ευρώ, ο Λοΐκ Μπαντέ των 28 εκατ. ευρώ, οι Πάτρικ Σικ, Ιμπραήμ Μάζα και Έκι Φερνάντεζ των 25 εκατ. ευρώ, οι Αλεχάντρο Γκριμάλντο και Ελίεσε Μπεν Σεγκίρ των 24 εκατ. ευρώ, ο Κριστιάν Κοφάνε των 22 εκατ. ευρώ και οι Αλέιξ Γκαρσία – Έρνεστ Πόκου των 20 εκατ. ευρώ.

Βεβαίως, η ομάδα για να μπορέσει να σηκώσει τόσο μεγάλα συμβόλαια, έχει πίσω της τη Bayer AG, τον γερμανικό φαρμακευτικό κολοσσό των 50 δισ. δολαρίων σε net worth.

Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος ιδρύθηκε πριν από 120 χρόνια από εργαζόμενους της Bayer, η οποία είχε μόλις εφεύρει την ασπιρίνη. Η Λεβερκούζεν πέρασε τα πρώτα της χρόνια στις χαμηλότερες λίγκες και εντάχθηκε στην λίγκα το 1979.

Έκτοτε όμως, έγινε γνωστή ως μία από τις ισχυρότερες ομάδες της Γερμανίας. Ωστόσο, η Λεβερκούζεν τα θαλάσσωσε στον τελικό της σεζόν 2002 στο Τσάμπιονς Λιγκ, κερδίζοντας το υποτιμητικό παρατσούκλι «Neverkusen». Όμως, παρά τις αποτυχίες η διοίκηση της Bayer δεν σκέφτηκε ποτέ να πουλήσει το μερίδιό της στην ομάδα. Η Bayer εξακολουθεί να είναι μεγάλος χορηγός της, αν και δεν είναι σαφές πόσα χρήματα διοχετεύει κάθε σεζόν.

Ο Ολυμπιακός έχει τον Βαγγέλη Μαρινάκη

Ο Ισπανός Φερνάντο Κάρο είναι ο CEO της από την 1η Ιουλίου 2018 και διαθέτει μεταπτυχιακό (Master of Business and Engineering) από το Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης. Υπηρέτησε σε υψηλές θέσεις τόσο σε ΜΜΕ όσο και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μάλιστα, διετέλεσε και ως Διευθύνων Σύμβουλος στην θυγατρική της Bertelsmann, Arvato, μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών με περίπου 70.000 υπαλλήλους. Αγαπά τον αθλητισμό, και ιδιαίτερα για το ποδόσφαιρο, από την παιδική του ηλικία.

Για πολλά χρόνια, υπήρξε φανατικός οπαδός του τένις και της Μπαρτσελόνα. «Bayer αντί για Barca» – είναι πλέον το μότο του, ενώ εργάστηκε επίσης ως ανεξάρτητος αθλητικός δημοσιογράφος για διάφορες εφημερίδες στην Ισπανία, την Αυστρία και τη Γερμανία στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Ο συνδυασμός του ενθουσιασμού για το ποδόσφαιρο με τις οικονομικές γνώσεις τους τον έφεραν στη Λεβερκούζεν και πλέον βλέπει ένα όνειρο να γίνεται πραγματικότητα.

Την χρονιά 2023–24 πέτυχε ένα αήττητο σερί 40 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει (Μπουντεσλίγκα, κύπελλο Γερμανίας και Γιουρόπα Λιγκ), με τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της και στις 14/4/24 κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της, συντρίβοντας με 5–0 επί τη Βέρντερ Βρέμης, 5 αγωνιστικές πριν το τέλος της σεζόν και με διαφορά 16 βαθμών από τις Μπάγερν Μονάχου.