Ολλανδία:-Η-νέα-κυβέρνηση-σχεδιάζει-«φόρο-ελευθερίας»-για-τη-χρηματοδότηση-των-αμυντικών-δαπανών

Η νέα ολλανδική κυβέρνηση σχεδιάζει να προσθέσει μια επιβάρυνση στους φόρους εισοδήματος και επιχειρήσεων για να δημιουργήσει περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ (6 δισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως για αυξημένες αμυντικές δαπάνες, δήλωσαν τα κόμματα του συνασπισμού την Παρασκευή.

Για να επιτευχθεί ο στόχος που έθεσαν οι χώρες του ΝΑΤΟ πέρυσι, η κυβέρνηση στοχεύει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 2,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έως το 2030 και στο 3,5% έως το 2035, σε σύγκριση με περίπου 2% τώρα.

Τελικά, η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα είναι περίπου 19 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από ευρείες περικοπές στον προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και της πρόνοιας, καθώς και από την αύξηση των φόρων που η κυβέρνηση έχει ονομάσει «φόρο ελευθερίας».

Στη συμφωνία συνασπισμού που παρουσίασε την Παρασκευή, μήνες μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, η νέα κυβέρνηση δήλωσε επίσης ότι σχεδιάζει να επενδύσει σε κατοικίες, περιορίζοντας παράλληλα το έλλειμμα της κυβέρνησης σε περίπου 2% του ΑΕΠ.

«Μια νέα πορεία» για τη χώρα

«Χαράσσουμε μια νέα πορεία για τη χώρα μας, με επενδύσεις που στοχεύουν μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο ηγέτης του κόμματος D66, Ρομπ Γιέτεν.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Γιέτεν και άλλοι πολιτικοί ηγέτες συμφώνησαν να σχηματίσουν μια σπάνια κυβέρνηση μειοψηφίας, στην οποία το κεντρώο φιλοευρωπαϊκό D66 θα συνεργαστεί με τους συντηρητικούς Χριστιανοδημοκράτες και το δεξιό VVD.

Αυτός ο συνασπισμός θα κατέχει μόνο 66 από τις 150 έδρες στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου και θα πρέπει να βρει υποστήριξη μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προτάσεις του.

Το κύριο αριστερό κόμμα της αντιπολίτευσης δήλωσε ότι θα επιδιώξει πιο κοινωνικές και πιο πράσινες πολιτικές.

Ως ηγέτης της νέας κυβέρνησης, ο Γιέτεν, ηλικίας 38 ετών, θα γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ολλανδική ιστορία.

Άλλες θέσεις στο υπουργικό συμβούλιο θα καλυφθούν τις επόμενες εβδομάδες και η κυβέρνηση αναμένεται να εγκατασταθεί επίσημα εντός ενός μήνα.

- Reuters