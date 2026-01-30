Πληρωμές 6,4 εκατ. ευρώ από ΕΛΓΑ – Ποιους δικαιούχους παραγωγούς αφορά

Οι προκαταβολές ανέρχονται στο 75% της αξίας των πορισμάτων των εκτιμητών του ασφαλιστικού οργανισμού.

Συνολικά 6,4 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν σήμερα, Παρασκευή στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από τον Παγετό την Άνοιξη 2025, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ.

Οι προκαταβολές ανέρχονται στο 75% της αξίας των πορισμάτων των εκτιμητών του ασφαλιστικού οργανισμού και όπως υπογραμμίζει ο ΕΛΓΑ σε σχετική ανακοίνωση θα συνεχιστούν οι καταχωρήσεις πορισμάτων για την πληρωμή προκαταβολών και εκκαθάριση αποζημιώσεων, για ζημίες του έτους 2025, με ταχύτατους ρυθμούς, χωρίς διακρίσεις ως προς τα είδη των καλλιεργειών και των περιοχών, στις οποίες προκλήθηκαν ζημίες.

Επιπλέον, ο ΕΛΓΑ τονίζει ότι από την 16η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα κατά την οποία κατεβλήθησαν 121,5 εκατ. ευρώ, ως προκαταβολές για ζημίες του έτους 2025 και με τη νέα πληρωμή, οι πληρωμές του οργανισμού ανέρχονται στα 128 εκατ. ευρώ περίπου.