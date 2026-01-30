Πληρωμές-6,4-εκατ.-ευρώ-σε-παραγωγούς-για-ζημιές-από-τον-παγετό-την-άνοιξη-του-2025

Την πληρωμή 6,4 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους παραγωγούς, των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από τον παγετό την άνοιξη του 2025 ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ, κατόπιν της συνεργασίας του προέδρου του Ανδρέα Λυκουρέντζου και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα.

Οι προκαταβολές ανέρχονται στο 75% της αξίας των πορισμάτων των εκτιμητών του ΕΛΓΑ και θα πιστωθούν στις 12:00 μ.μ., στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών.

Οι υπηρεσίες του Οργανισμού συνεχίζουν την καταχώρηση πορισμάτων, για την πληρωμή προκαταβολών και εκκαθάριση αποζημιώσεων, για ζημίες του έτους 2025, με ταχύτατους ρυθμούς, χωρίς διακρίσεις ως προς τα είδη των καλλιεργειών και των περιοχών, στις οποίες προκλήθηκαν ζημίες.

Από την 16η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα κατά την οποία κατεβλήθησαν 121,5 εκατ. ευρώ ως προκαταβολές για ζημίες του έτους 2025 και με τη νέα πληρωμή, οι πληρωμές του ΕΛΓΑ ανέρχονται στα 128 εκατ. ευρώ περίπου.

Η κυβέρνηση και η διοίκηση του ΕΛΓΑ δικαιώνουν τις προσδοκίες των ασφαλισμένων αγροτών στον Οργανισμό και παράλληλα διασφαλίζουν την οικονομική ευρωστία και φερεγγυότητά του, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι των ασφαλισμένων παραγωγών.