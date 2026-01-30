Πού-άνοιξαν-νέα-καταστήματα-pizza-hut-και-burger-king

Στο Χαλάνδρι το τρίτο κατά σειρά κατάστημα της Pizza Hut στην Ελλάδα και το πρώτο κατάστημα Burger King εκτός αεροδρομίων, με την επενδυτική σφραγίδα του ομίλου PHC

Ανεβάζουν «στροφές» στην εγχώρια αγορά της εστίασης τα σχέδια του κυπριακού ομίλου PHC, με επικεφαλής τον Λύσανδρο Ιωάννου, την ώρα που η μια μετά την άλλη οι πιο γνωστές αλυσίδες ταχείας εστίασης υλοποιούν σημαντικές επενδυτικές κινήσεις με έμφαση στην επέκταση του δικτύου τους και τον εμπλουτισμό του με νέα concept καταστημάτων.

Με τον ανταγωνισμό να εντείνεται, ο κυπριακός όμιλος επιχειρεί να ενισχύσει έτι περαιτέρω το αποτύπωμά του στην ελληνική αγορά, προχωρώντας στο άνοιγμα νέων καταστημάτων Pizza Hut και Burger King, δύο brands που αναπτύσσονται με τη δική του «σφραγίδα».

Στο Χαλάνδρι το νέο κατάστημα Pizza Hut

Στην περιοχή του Χαλανδρίου στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 39 άνοιξε λίγο πριν τα Χριστούγεννα το νέο κατάστημα Pizza Hut. Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά κατάστημα που ανοίγει η δημοφιλής αλυσίδα στη χώρα μας, κατά την επάνοδό της στην εγχώρια αγορά κι ενώ έχουν περάσει πάνω από πέντε χρόνια μετά τη «θορυβώδη» αποχώρηση της από τη χώρα μας, μεσούσης της πανδημίας.

Μπαράζ επενδύσεων και νέα καταστήματα από τις αλυσίδες ταχείας εστίασης

Προηγήθηκε πριν μερικούς μήνες το άνοιγμα καταστήματος επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Σμύρνη.

Ωστόσο, η… δεύτερη ευκαιρία της Pizza Hut στην Ελλάδα ξεκίνησε από το Παγκράτι, με το πρώτο κατάστημα να «στήνεται» στο κτήριο που φιλοξενούσε κατά το παρελθόν το γνωστό καφέ «Λέντζος».

Ήταν Ιούλιος του 2020, λίγους μήνες μετά το ξέσπασμα του κορονοϊού, όταν ανακοινώθηκε ότι κλείνουν τα 16 καταστήματα της Pizza Hut στην Ελλάδα, με την εταιρεία να δηλώνει ότι «η δραστηριότητα της αλυσίδας δεν είναι πλέον βιώσιμη και κατά συνέπεια πρέπει να διακοπεί», μετά το βαθύ πλήγμα που προκάλεσαν στον κλάδο της εστίασης τα lockdown που επιβλήθηκαν, με στόχο τότε την ανάσχεση της διασποράς της πανδημίας. Το φαινόμενο ωστόσο δεν ήταν μόνο ελληνικό, αφού είχε προηγηθεί – λίγες ημέρες πριν – η πτώχευση της NPC International, μίας από τις μεγαλύτερες δικαιοδόχους (franchisees) της Pizza Hut στην ΗΠΑ, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η Pizza Hut δραστηριοποιούνταν ήδη 31 ολόκληρα χρόνια στην ελληνική αγορά… Το πρώτο κατάστημα Pizza Hut στην Ελλάδα άνοιξε στο Κεφαλάρι το 1989. Ακολούθησαν αρκετά καταστήματα σε όλη τη χώρα μέχρι το 2015 όπου η εταιρεία αριθμούσε 35 καταστήματα.

Στο Χαλάνδρι και το πρώτο Burger King εκτός αεροδρομίων

Στο Χαλάνδρι άνοιξε και το πρώτο κατάστημα Burger King στην Αθήνα, επισφραγίζοντας ένα σημαντικό βήμα επέκτασης της αλυσίδας, αφού πρόκειται για το πρώτο σημείο εκτός των κλειστών αγορών των αεροδρομίων.

Το πρώτο Burger King στην αθηναϊκή αγορά άνοιξε στις αρχές του 2026 και βρίσκεται Πλατεία Ελευθερωτών 11.

Η αμερικανική αλυσίδα Burger King διαθέτει παρουσία σε αρκετά αεροδρόμια της χώρας και δη στον Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, καθώς και στα αεροδρόμια της Ρόδου, των Χανίων, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου κ.α. Τα Burger King στα αεροδρόμια της χώρας αναπτύσσει η εταιρεία Select Service Partners.

Ο κυπριακός όμιλος PHC

Ο κυπριακός όμιλος PHC Franchised Restaurants Public Limited είναι ο μεγαλύτερος όμιλος franchise εστιατορίων και καφέ στην Κύπρο, με σημαντική παρουσία και στην ελληνική επικράτεια. Λειτουργεί περισσότερους από 100 χώρους εστίασης στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αναπτύσσοντας κι άλλα γνωστά brands όπως wagamama, Caffè Nero, Jamie Oliver Restaurants κ.α.