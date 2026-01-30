Σενάρια συγχώνευσης SpaceX – Tesla εξετάζει ο Έλον Μασκ

Σενάρια συγχώνευσης της SpaceX με την Tesla εξετάζει ο Έλον Μασκ, σύμφωνα με δημοσίευμα του - News, που επικαλείται πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Οι πληροφορίες προκάλεσαν άνοδο περίπου 3% στη μετοχή της Tesla στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

Όπως αναφέρει το -, η SpaceX εξετάζει τόσο μια πιθανή συγχώνευση με την Tesla όσο και ένα εναλλακτικό σχήμα συνένωσης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση.

Νωρίτερα, το Reuters μετέδωσε ότι SpaceX και xAI συζητούν συγχώνευση ενόψει μιας ενδεχόμενης μεγάλης δημόσιας εγγραφής αργότερα εντός του έτους, με στόχο να τεθούν «κάτω από μία ομπρέλα» οι δραστηριότητες του Μασκ στο Διάστημα, τις δορυφορικές επικοινωνίες Starlink, την πλατφόρμα X και το chatbot Grok.

Πίεση από επενδυτές – διεθνές ενδιαφέρον

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ιδέα μιας σύμπραξης SpaceX–Tesla προωθείται από μερίδα επενδυτών, οι οποίοι βλέπουν συνέργειες μεταξύ της διαστημικής τεχνολογίας, της ηλεκτροκίνησης και της ενεργειακής και ψηφιακής υποδομής. Ένα τέτοιο deal θα μπορούσε να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από μεγάλα funds υποδομών, καθώς και από κρατικά επενδυτικά ταμεία της Μέσης Ανατολής.

Ούτε η SpaceX ούτε η Tesla σχολίασαν άμεσα τις πληροφορίες, παρά τα σχετικά αιτήματα του Reuters. Πηγές πάντως σημειώνουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα ήταν ιδιαίτερα σύνθετη, δεδομένου ότι η SpaceX παραμένει μη εισηγμένη, σε αντίθεση με την Tesla.

Η μεγάλη εικόνα

Εάν προχωρούσε, μια τέτοια συγχώνευση θα σηματοδοτούσε ένα από τα πιο φιλόδοξα εταιρικά εγχειρήματα στον χώρο της τεχνολογίας, ενοποιώντας αυτοκίνηση, Διάστημα, δορυφορικές επικοινωνίες και τεχνητή νοημοσύνη. Προς το παρόν, ωστόσο, οι αγορές κρατούν στάση αναμονής, παρακολουθώντας τις επόμενες κινήσεις του Έλον Μασκ.