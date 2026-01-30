Σεϊνμπάουμ:-Το-Μεξικό-αναζητά-διπλωματική-λύση-μετά-τις-απειλές-των-ΗΠΑ-για-δασμούς-στο-πετρέλαιο-της-Κούβας

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η χώρα της θα αναζητήσει διπλωματικές λύσεις και εναλλακτικές λύσεις για να βοηθήσει την Κούβα, μετά την απειλή των Ηνωμένων Πολιτειών με δασμούς σε χώρες που προμηθεύουν το έθνος της Καραϊβικής με πετρέλαιο.

«Πρέπει να γνωρίζουμε το πεδίο εφαρμογής, επειδή δεν θέλουμε να θέσουμε τη χώρα μας σε κίνδυνο όσον αφορά τους δασμούς», δήλωσε η Σεϊνμπάουμ σε πρωινή συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι είχε δώσει εντολή στον υπουργό Εξωτερικών της να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Το Μεξικό είναι ένας από τους μοναδικούς εναπομείναντες προμηθευτές πετρελαίου της Κούβας και οι αποστολές του αποτελούν σανίδα σωτηρίας για το νησί.

Η Σεϊνμπάουμ δήλωσε ότι η διακοπή των αποστολών πετρελαίου θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Κούβα, επηρεάζοντας τις μεταφορές, τις βασικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων, και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Κίνδυνος «εκτεταμένης ανθρωπιστικής κρίσης»

«Η εφαρμογή δασμών σε χώρες που προμηθεύουν πετρέλαιο στην Κούβα θα μπορούσε να προκαλέσει μια εκτεταμένη ανθρωπιστική κρίση, επηρεάζοντας άμεσα τα νοσοκομεία, τα τρόφιμα και άλλες βασικές υπηρεσίες για τον κουβανικό λαό, μια κατάσταση που πρέπει να αποφευχθεί», είπε.

Η Σεϊνμπάουμ δεν ανέφερε εάν το Μεξικό θα μειώσει τις αποστολές πετρελαίου ή προϊόντων διύλισης προς την Κούβα, τα οποία, σύμφωνα με την Σάινμπαουμ, αντιπροσωπεύουν το 1% της παραγωγής του Μεξικού, αλλά τόνισε ότι η χώρα αναζητά εναλλακτικές λύσεις για να βοηθήσει το νησί. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Σάινμπαουμ συνομίλησαν το πρωί της Πέμπτης, ώρες πριν η κυβέρνησή του ανακοινώσει τους δασμούς, αλλά δεν ανέφερε τα μέτρα, είπε.

- Reuters