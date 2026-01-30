Στο αεροδρόμιο Καστελίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών – Δείτε φωτογραφίες

Στο εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι έφτασε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος που είχαν φτάσει νωρίτερα στο Καστέλι και στελέχη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη γίνεται στο πλαίσιο της υπογραφής της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας, που θα βάλει το έργο σε οριστική τροχιά ολοκλήρωσης.

Αμέσως μετά την άφιξή του ο πρωθυπουργός επιβιβάστηκε σε βαν προκειμένου να ξεναγηθεί σε όλους τους χώρους του εργοταξίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης σε χώρο που έχει διαμορφωθεί ανάλογα εντός του terminal.

Το παρών δίνουν ο περιφερειάρχης Κρήτης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, βουλευτές του νησιού αλλά και οι δήμαρχοι του νομού Ηρακλείου.

Η ηγεσία του υπουργείο Υποδομών είχε νωρίτερα συνάντηση με στελέχη της αναδόχου εταιρείας, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την πορεία των εργασιών.

Λίγο πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης φτάσει το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αεροδρομίου, το Creta24, βρέθηκε στο εσωτερικό του Terminal όπου οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι τεράστιοι χώροι εντυπωσιάζουν ενώ αντίστοιχα εντυπωσιακές είναι και οι εικόνες από τις εργασίες στην έκταση που θα κατασκευαστεί ο διάδρομος του αερολιμένα.

